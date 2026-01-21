बिहार: भारत गौरव ट्रेन से करें प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन, IRCTC लेकर आया स्पेशल पैकेज

अगर आप भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल और प्रमुख मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी के स्पेशल पैकेज का आनंद ले सकते हैं. इसके लिए भारत गौरव ट्रेन बिहार के भागलपुर से चलने वाली है. इसके जरिए आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, बेट द्वारका, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे.

आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है. 11 मार्च 2026 को ट्रेन चलेगी और 19 मार्च 2026 को लौटेगी. पैकेज में आठ रात और 9 दिन का सफर होगा.

बिहार के कौन-कौन से स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन?

उन्होंने बताया कि भागलपुर से इसकी शुरुआत होगी और बिहार के 11 स्टेशनों से यात्री चढ़ सकेंगे. इसमें भागलपुर के अलावा जमालपुर, क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, जहानाबाद, गया, अनुग्रह नारायण रोड, सासाराम, भभुआ रोड स्टेशन शामिल है. इन स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी. जिनकी बुकिंग जहां से होगी उस स्टेशन से चढ़ सकते हैं.

सबसे कम 18 हजार 850 रुपये का है पैकेज

इस यात्रा में दिए गए सभी मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा. इसके लिए ट्रेन के अलावा ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था, समय-समय पर शुद्ध शाकाहारी भोजन, नाश्ता, मंदिरों तक सफर करने के लिए बस की व्यवस्था भी होगी. आईआरसीटीसी ने इसके लिए रेट निर्धारित कर दिया है. इसमें कम पैसे वाले इकोनॉमी क्लास में सफर कर सकते हैं. इसके लिए 18,850 प्रति व्यक्ति देने होंगे. इसमें स्लीपर क्लास की रेल यात्रा होगी. नॉन एसी होटल, शाकाहारी भोजन के अलावा नॉन ऐसी स्थानीय परिवहन द्वारा दर्शन कराया जाएगा.

इसके अलावा स्टैंडर्ड क्लास के लिए 33,995 प्रति व्यक्ति देने होंगे. इसमें 3 एसी के जरिए यात्रा कर सकेंगे. एसी होटल में ठहराव, शाकाहारी भोजन, एसी वाहनों से मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा. लग्जरी यात्रा के लिए कंफर्ट क्लास की भी व्यवस्था की गई है. इसके लिए 41,990 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे. इसमें आप सेकंड एसी से यात्रा करेंगे.

क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि यह विशेष रूप से तैयार किया गया टूर EZBG28 है. इस यात्रा में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने 24X7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अधिक जानकारी के लिए 91-8595937731 या 91-8595937732 पर संपर्क किया जा सकता है.