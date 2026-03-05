बिहार: क्या आप अगले CM हो सकते हैं? सवाल पर गिरिराज सिंह ने दिया ऐसा रिएक्शन

नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसकी तस्वीर आने वाले समय में साफ होगी. इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के 'फायरब्रांड' नेता गिरिराज सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप सीएम हो सकते हैं, इस सवाल पर गिरिराज सिंह मुस्कुरा दिए और उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये नीतीश कुमार का फैसला है. सुना है कि तीन साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी. इस बार वो जा रहे हैं. अब जो भी सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में बनेगी.

निशांत कुमार पर क्या बोले गिरिराज सिंह?

निशांत कुमार भी राजनीति ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा, "ये तो और अच्छी खबर है." गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद ये फैसला लिया है. वो (नीतीश कुमार) तीन सदन में तो रह चुके हैं, अब राज्यसभा जा रहे हैं.

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए एनडीए से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया. इस मौके पर अमित शाह के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे।

इससे पहले दिन में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि वह राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के उनके कार्यकाल का अंत हो जाएगा।कुमार ने कहा कि राज्य में ‘‘जो नयी सरकार बनेगी, उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।’’

पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को प्रचंड बहुमत दिलाने के बाद नीतीश कुमार के पद छोड़ने के साथ ही अब यह अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता राज्य का नया मुख्यमंत्री बनेगा.

