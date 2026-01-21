हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हॉस्टल्स में रहने वाली बेटियों को जबरन देह व्यापार…', रोहिणी आचार्य फिर बरसीं

NEET Student Death Case: रोहिणी ने कहा कि पहले से बिहार युवकों-छात्रों के पलायन का दंश झेल रहा है. ऐसे में जब बहन-बेटियां भी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगी तो बिहार में क्या बचेगा?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Jan 2026 04:22 PM (IST)
पटना में हुई नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. लगातार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर रही हैं. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को वे फिर बरसीं. उन्होंने कहा, "लानत है... बिहार में सुशासन एवं कानून के राज के दावों पर…"

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है, "मौजूदा बिहार में परिस्थितियां मां-बहन-बेटियों की सुरक्षा, मर्यादापूर्ण अस्तित्व व भविष्य निर्माण (करियर बिल्डिंग) के मद्देनजर किसी भी दृष्टिकोण से कतई संतोषजनक नहीं अपितु अफसोसजनक और चिंताजनक हैं. अराजकता का आलम तो ऐसा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महफूज समझे कहे जाने वाले शहर पटना में बेटियों-बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है. 

उन्होंने कहा, "व्यभिचार-बलात्कार के पश्चात उनकी हत्या की जा रही है. अपने भविष्य को बेहतर बनाने की आस व प्रयास में पटना आईं , हॉस्टल्स में रहने वाली बेटियों को जबरन देह-व्यापार में धकेला जा रहा है. एक हिंदी अखबार की ताजातरीन रिपोर्ट से भी इस संदर्भ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं." 

'शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में सांठगांठ उजागर'

एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, "प्रदेश में बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, यौन अपराध को अंजाम देने वालों के बीच कानून-पुलिस-प्रशासन का रत्ती भर खौफ भी नहीं बचा है. अपराधियों और पुलिस-प्रशासन के बीच सांठगांठ के मामले उजागर हो रहे हैं. पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में भी ऐसी सांठगांठ उजागर हुई है."

सीएम नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लिया. कहा, "लचर शासन-व्यवस्था, यौन अपराध के मामलों को प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह-मंत्री के द्वारा गंभीरता से नहीं लेने और ऐसे मामलों के प्रति अधिकारियों की उदासीनता की वजह से बिहार से जल्द ही बहन-बेटियों के पलायन की शुरुआत होने की आशंका है. पहले से बिहार युवकों-छात्रों के पलायन का दंश झेल रहा है. ऐसे में जब बहन-बेटियां भी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगी तो बचेगा क्या बिहार में?"

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 21 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Rohini Acharya BIHAR NEWS NEET Student Death Case NEET Student Death
