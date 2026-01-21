'हॉस्टल्स में रहने वाली बेटियों को जबरन देह व्यापार…', रोहिणी आचार्य फिर बरसीं

पटना में हुई नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. लगातार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर रही हैं. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को वे फिर बरसीं. उन्होंने कहा, "लानत है... बिहार में सुशासन एवं कानून के राज के दावों पर…"

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है, "मौजूदा बिहार में परिस्थितियां मां-बहन-बेटियों की सुरक्षा, मर्यादापूर्ण अस्तित्व व भविष्य निर्माण (करियर बिल्डिंग) के मद्देनजर किसी भी दृष्टिकोण से कतई संतोषजनक नहीं अपितु अफसोसजनक और चिंताजनक हैं. अराजकता का आलम तो ऐसा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महफूज समझे कहे जाने वाले शहर पटना में बेटियों-बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है.

उन्होंने कहा, "व्यभिचार-बलात्कार के पश्चात उनकी हत्या की जा रही है. अपने भविष्य को बेहतर बनाने की आस व प्रयास में पटना आईं , हॉस्टल्स में रहने वाली बेटियों को जबरन देह-व्यापार में धकेला जा रहा है. एक हिंदी अखबार की ताजातरीन रिपोर्ट से भी इस संदर्भ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं."

अराजकता का… pic.twitter.com/SsAq8mAblE — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 21, 2026

'शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में सांठगांठ उजागर'

एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, "प्रदेश में बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, यौन अपराध को अंजाम देने वालों के बीच कानून-पुलिस-प्रशासन का रत्ती भर खौफ भी नहीं बचा है. अपराधियों और पुलिस-प्रशासन के बीच सांठगांठ के मामले उजागर हो रहे हैं. पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में भी ऐसी सांठगांठ उजागर हुई है."

सीएम नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लिया. कहा, "लचर शासन-व्यवस्था, यौन अपराध के मामलों को प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह-मंत्री के द्वारा गंभीरता से नहीं लेने और ऐसे मामलों के प्रति अधिकारियों की उदासीनता की वजह से बिहार से जल्द ही बहन-बेटियों के पलायन की शुरुआत होने की आशंका है. पहले से बिहार युवकों-छात्रों के पलायन का दंश झेल रहा है. ऐसे में जब बहन-बेटियां भी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगी तो बचेगा क्या बिहार में?"

