महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं. जहां आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है तो अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं.

मुकेश साहनी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे है. थोड़ा सा महागठबंधन अस्वस्थ हुआ है. अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर वहीं पर मौजूद है. वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम सभी पटना लौटेंगे.