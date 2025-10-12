एक्सप्लोरर
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता नजर आ रहा है. इस बीच वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं. जहां आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है तो अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं.
मुकेश साहनी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे है. थोड़ा सा महागठबंधन अस्वस्थ हुआ है. अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर वहीं पर मौजूद है. वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम सभी पटना लौटेंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
Advertisement
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL