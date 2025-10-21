दरभंगा की गौरा बौराम सीट पर RJD vs VIP? मुकेश सहनी ने साफ की तस्वीर

दरभंगा जिले के गौरा बौराम विधानसभा में महागठबंधन के दो प्रत्याशी आमने-सामने आने के बाद उठे विवाद पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि 'मामला सुलझा लिया गया है, महागठबंधन में ऑल इज वेल है.' इस दौरान उन्होंने गौराबौरम विधानसभा विवाद, मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने और पार्टी के प्रत्याशी के बीजेपी में जाने पर टिप्पणी की है.

उन्होंने यह बात दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान कही. सहनी ने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया और मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं से दरभंगा जिले की दस विधानसभा सीटों पर वीआईपी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की.

चुनावों को लेकर बोले मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि 'दरभंगा की धरती पर बदलाव की लहर चल पड़ी है. जनता इस बार विकास और सम्मान के मुद्दे पर मतदान करेगी.' तारापुर विधानसभा से वीआईपी उम्मीदवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज करते हुए सहनी ने स्पष्ट किया कि 'उन्होंने वीआईपी सिंबल पर नहीं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था.'

गौराबौराम विवाद पर सफाई

गौराबौरम सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशियों के आमने-सामने आने के सवाल पर सहनी ने कहा, 'वहां वीआईपी के प्रत्याशी संतोष साहनी महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं. इस संबंध में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा भी पत्र जारी किया गया है. वहीं आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान से बातचीत चल रही है, जल्द समझौता हो जाएगा.'

मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर बोले

जब पत्रकारों ने पूछा कि वीआईपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, तो सहनी ने कहा, 'हमने कोशिश की थी कि सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन मुस्लिम समाज से उपयुक्त चेहरा नहीं मिला. फिर भी हमारे साथ हर धर्म और जाति के लोग हैं, और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.'