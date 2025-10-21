बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीते सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को नामांकन कराने की अंतिम तारीख थी. 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है. सोमवार को मोतिहारी विधानसभा सीट से पति-पत्नी ने अपना नामांकन दाखिल किया जिसकी चर्चा हो रही है. आरजेडी से देवा गुप्ता ने अपना पर्चा दाखिल किया तो वहीं बाहुबली की पत्नी प्रीति कुमारी ने भी नामांकन किया.

मोतिहारी विधानसभा सीट से आरजेडी में कई लोगों की ओर से दावेदारी पेश की जा रही थी, लेकिन देवा गुप्ता पर पार्टी ने भरोसा जताया है. देवा गुप्ता के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं. नामांकन के दौरान देवा गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार न कर ले इस आशंका को देखते हुए वे कार से समाहरणालय पहुंचे और फिर पर्चा दाखिल कर बाइक से पीछे के रास्ते से निकल गए.

पत्नी ने क्यों किया नामांकन?

देवा गुप्ता के साथ-साथ उनकी पत्नी ने इस सीट से पर्चा क्यों दाखिल किया है इसको लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है. इस मामले में खुद देवा गुप्ता की पत्नी और मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि हम अपने पति के विरोध में नामांकन नहीं कर रहे हैं. विरोधी की चाल को देखते हुए पर्चा दाखिल किया है. कहा कि उन्होंने अपने पति सह आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के सहयोग में नामांकन किया है. बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं. दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी.

देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी

दूसरी ओर नगर थाना की पुलिस ने देवा गुप्ता के घर पर सोमवार की रात छापेमारी करते हुए उनके आवास से सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है. घर पर देवा गुप्ता या उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता नहीं मिलीं. गिरफ्तार सुबोध यादव के बारे में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इसके खिलाफ दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसी मामले में गिरफ्तारी की गई है. काफी दिनों से तलाश की जा रही थी.

