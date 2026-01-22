पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले को लेकर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने SIT जांच पर गंभीर सवाल उठाए और सरकार व पुलिस प्रशासन पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया.

मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बिहार का बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन सरकार और पुलिस सच्चाई सामने लाने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां परिवार को न्याय दिलाने के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रही हैं. सहनी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जो स्थिति सामने आ रही है. उससे साफ लगता है कि पूरे मामले को अपराधी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जा रही है.

नीट छात्रा हत्याकांड की जांच में पाई गंभीर गड़बड़ी- मुकेश सहनी

उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक अलग-अलग बयान दे रहे हैं. पहले मेडिकल रिपोर्ट कुछ और थी, बाद में दूसरी रिपोर्ट में अलग बातें सामने आईं, जिससे साफ होता है कि जांच में गंभीर गड़बड़ी है. इसके बावजूद गलत रिपोर्ट तैयार करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि केवल लीपापोती करने के लिए SIT का गठन किया गया है और बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है.

सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी लड़ाई- VIP सुप्रीमो

VIP सुप्रीमो ने कहा कि आज वे पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी.

मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी सरकार ने पहले सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी. लेकिन बाद में सच दुनिया के सामने आया. उन्होंने मांग की कि इस मामले में भी पूरी सच्चाई सामने लाई जाए, न कि परिवार को डराया और परेशान किया जाए.

ये भी पढ़िए- 'नाम में गांधी जोड़ने से कोई संत नहीं बन जाता', राहुल गांधी पर भड़के तेज प्रताप यादव