बिहार राज्यसभा चुनाव: 3 विधायकों ने नहीं किया वोट तो कांग्रेस चीफ राजेश राम बोले, 'डराया गया'

बिहार में राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के चार विधायकों ने वोट नहीं किया. इसमें तीन कांग्रेस के विधायक शामिल हैं. इस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सेटबैक (झटका) है कि हमारे तीन विधायक वोट नहीं दे सके. लेकिन इसके पीछे की तीन वजह हैं.

'बीजेपी के काम करने का तरीका बिहार में साबित हुआ'

राजेश राम ने कहा, "पहली बात तो ये है कि पूरे देश में बीजेपी के काम करने का जो तरीका है वो बिहार में साबित हो गया. एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण, किस तरह से जोड़ तोड़कर सरकार बनाई. उसके पहले गोवा में हमारी जीती हुई सरकार को तोड़ दिया."

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'एक तरह से हमारे विधायक हाउस अरेस्ट'

बिहार कांग्रेस चीफ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायकों पर कहीं न कहीं दबाव डाला इसलिए वो विधायक वोट देने से वंचित रह गए. राजेश राम ने कहा, "हो सकता है कि इसके पीछे जिला प्रशासन का भी प्रभाव रहा हो, सरकार का दबाव रहा हो. डराने, धमकाने या अपहरण कर लेने वाला दबाव हो सकता है. एक तरह से हमारे विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया. कुछ दिन पहले एक विधायक हमारे पास आए थे और लगातार हम लोग संपर्क में थे. 13 तारीख की रात तक हमने छहों विधायक से बात की. 13 तारीख के बाद से हमें शंका होने लगी. कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया."

राजेश राम ने दावा किया कि 7 या 9 मार्च को एक विधायक हमारे पास आए थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सभी छह विधायकों के घर बाहर फोर्स लगाए गए हैं. जब उन्होंने ने पूछा कि फोर्स कैसे आई तो कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके प्रलोभन में आप नहीं आए तो आपको डराएंगे. अगर आप डरे भी नहीं तो आपको रोकेंगे.

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कांग्रेस के इन विधायकों ने नहीं डाला वोट

वाल्मीकि नगर सीट से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा,फारबिस गंज के विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद ने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं किया.