'तेजस्वी यादव को मलाल यही है कि…', विजय चौधरी का RJD नेता पर जबरदस्त हमला

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में आज (शुक्रवार) नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तरीके से हमला किया. सदन के विशेष सत्र के दौरान विजय कुमार चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मलाल यही है कि सरकार पर सरकार बनती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है, यह मौका सिर्फ बिहार की जनता ही दे सकती है और इसके लिए आपको बिहार की जनता का भरोसा जीतना होगा.

विजय चौधरी ने कहा कि आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार की सत्ता में आई है. इसको भी जनता का समर्थन है. पीढियां बदल रही हैं, लेकिन लोगों का विश्वास एनडीए से नहीं हट रहा है. यह कोई बड़ी बात नहीं कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी सरकार बनाएगी.

'सदन में आज खालीपन महसूस हो रहा'

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा कि आज हमें सदन में एक खालीपन महसूस हो रहा है. एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार देखने के आदी बन चुके थे. जिनकी रोशनी से हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, लेकिन आज वह दीपक हम लोगों से दूर खिसक गया है." उनका इशारा नीतीश कुमार की ओर था.

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हालांकि विजय चौधरी ने सदन में साफ किया कि आज की नई सरकार भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी. विजय चौधरी ने कहा, "यह हमारे मुख्यमंत्री (सम्राट चौधरी) ने कई अवसरों पर बता दिया है…"

विजय चौधरी ने बिहार को आगे बढ़ाने की बात की. उन्होंने कहा कि इस सदन में उनकी (नीतीश कुमार) यादें बची हुई हैं और हम लोग सब मिलकर हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाएंगे.

उन्होंने कहा, "जब जेडीयू की संख्या कम थी तब नीतीश कुमार ने बीजेपी को ऑफर किया था कि आप सरकार बना लीजिए, लेकिन यह बीजेपी की उदारता थी कि नीतीश कुमार को सम्मान देते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया. सत्ता का स्थानांतरण इतनी सहज गति से होगा यह शायद आरजेडी के लोग उम्मीद नहीं करते थे, इसलिए बार-बार चीजों को फंसा रहे हैं."

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