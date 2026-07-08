बांकीपुर उपचुनाव: BJP से प्रत्याशी के ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से उपचुनाव (By-Election) में भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) को प्रत्याशी बनाया है. बीते मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को पार्टी की ओर से इसकी घोषणा की गई. इस पर अब जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की प्रतिक्रिया आई है.

बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "भाई लोकतंत्र है, सभी पार्टियों का अपना अधिकार है." फिर सवाल किया गया कि बीजेपी कह रही है कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ये उनका (बीजेपी) विषय है."

VIDEO | Patna: Jan Suraaj chief Prashant Kishor on alleged kidnapping of a person from near Patna railway station, says, "People are protesting because a member of the family was abducted three days ago. Jakkanpur Police informed us that the case will be solved within two days.… pic.twitter.com/kWX9EHEMhk — Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026

विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाया

दरअसल प्रशांत किशोर आज (08 जुलाई, 2026) बांकीपुर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले थे. इस दौरान कुछ लोग पटना रेलवे स्टेश के पास से हुए एक बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर सड़क पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें प्रशांत किशोर ने समझाया.

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इस मामले पर पीके ने मीडिया से कहा, "कुछ लोग विरोध कर हैं क्योंकि एक बच्चे का तीन दिन पहले अपहरण कर लिया गया था. पुलिस ने कहा है कि दो दिन में मामले को सुलझा लिया जाएगा. जक्कनपुर थाने का ये मामला है. जनता यहां रोड पर बैठी थी. मैंने कहा कि रोड को बाधित न करें. दो दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हमलोग आकर बात करेंगे."

दूसरी ओर चुनाव प्रचार की बात की जाए जन सुराज के सूत्रधार एवं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बुधवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 एवं 29 में पदयात्रा कर लोगों से जनसंपर्क किया. पदयात्रा की शुरुआत सुबह चिरैयाटांड़ दुर्गा मंदिर से हुई और यह जेजे मार्केट, लाल मार्केट, प्रिंस मार्केट, आनंद पब्लिक स्कूल, मारुति नगर, खास महल मोड़, राम नगर, पोस्टल पार्क चौराहा, चांदमारी रोड, तारकेश्वर पथ होते हुए एचडीएफसी बैंक के समीप समाप्त हुई.

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