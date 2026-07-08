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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: BJP से प्रत्याशी के ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

बांकीपुर उपचुनाव: BJP से प्रत्याशी के ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Bankipur By-Election: बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है. मंगलवार को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई. इस पर प्रशांत किशोर से सवाल किया गया था.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से उपचुनाव (By-Election) में भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) को प्रत्याशी बनाया है. बीते मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को पार्टी की ओर से इसकी घोषणा की गई. इस पर अब जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की प्रतिक्रिया आई है.

बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "भाई लोकतंत्र है, सभी पार्टियों का अपना अधिकार है." फिर सवाल किया गया कि बीजेपी कह रही है कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ये उनका (बीजेपी) विषय है."

विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाया

दरअसल प्रशांत किशोर आज (08 जुलाई, 2026) बांकीपुर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले थे. इस दौरान कुछ लोग पटना रेलवे स्टेश के पास से हुए एक बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर सड़क पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें प्रशांत किशोर ने समझाया. 

यह भी पढ़ें- Samastipur Murder: गैंगवार में डबल मर्डर! समस्तीपुर में प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या

इस मामले पर पीके ने मीडिया से कहा, "कुछ लोग विरोध कर हैं क्योंकि एक बच्चे का तीन दिन पहले अपहरण कर लिया गया था. पुलिस ने कहा है कि दो दिन में मामले को सुलझा लिया जाएगा. जक्कनपुर थाने का ये मामला है. जनता यहां रोड पर बैठी थी. मैंने कहा कि रोड को बाधित न करें. दो दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हमलोग आकर बात करेंगे."

दूसरी ओर चुनाव प्रचार की बात की जाए जन सुराज के सूत्रधार एवं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बुधवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 एवं 29 में पदयात्रा कर लोगों से जनसंपर्क किया. पदयात्रा की शुरुआत सुबह चिरैयाटांड़ दुर्गा मंदिर से हुई और यह जेजे मार्केट, लाल मार्केट, प्रिंस मार्केट, आनंद पब्लिक स्कूल, मारुति नगर, खास महल मोड़, राम नगर, पोस्टल पार्क चौराहा, चांदमारी रोड, तारकेश्वर पथ होते हुए एचडीएफसी बैंक के समीप समाप्त हुई.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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