गैंगवार में डबल मर्डर! समस्तीपुर में प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या

बिहार के समस्तीपुर में बीते मंगलवार (07 जुलाई, 2026) की रात दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर की है. मृतकों की पहचान प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार के रूप में की गई है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. गैंगवार में हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है.

दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की जा रही है. बताया जाता है कि आठ से 10 की संख्या में रहे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि दोनों को कितनी गोलियां लगी हैं.

प्रभात चौधरी के पिता ने क्या कहा?

उधर प्रभात चौधरी के पिता संजय कुमार चौधरी ने बेटे के बारे में कहा कि वो घर से कल (मंगलवार) शाम सात-साढ़े सात बजे निकला था. उन्हें लगा कि वो गांव-घर में ही कहीं गया होगा. उन्होंने कहा कि उनके बेटे को किसी ने फोन कर बुलाया था.

पिता ने कहा कि पहले भी झगड़ा हुआ था. कोर्ट में गोली चली थी. उसमें दो दारोगा सस्पेंड हुए थे. उस केस में लीपापोती हो गई. बता दें कि वर्ष 2023 की घटना का संजय चौधरी जिक्र कर रहे थे जब कोर्ट में प्रभात चौधरी पर पेशी के दौरान हमला हुआ था.

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पुलिस की ओर से क्या कहा गया?

घटना को लेकर पुलिस की ओर से बताया गया कि चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नामापुर में दो व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी. मौके पर चकमेहसी थाना की पुलिस पहुंची तो पाया कि दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना का कारण आपसी वर्चस्व बताया जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि प्रभात चौधरी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, जिसकी जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. एफएसएल और डीआईयू की टीम मामले की जांच कर रही है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2 कल्याणपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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