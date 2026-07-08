हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSamastipur Murder: गैंगवार में डबल मर्डर! समस्तीपुर में प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या

Samastipur Murder: गैंगवार में डबल मर्डर! समस्तीपुर में प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या

Samastipur News in Hindi: घटना चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर की है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 08 Jul 2026 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के समस्तीपुर में बीते मंगलवार (07 जुलाई, 2026) की रात दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर की है. मृतकों की पहचान प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार के रूप में की गई है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. गैंगवार में हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है. 

दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की जा रही है. बताया जाता है कि आठ से 10 की संख्या में रहे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि दोनों को कितनी गोलियां लगी हैं.

प्रभात चौधरी के पिता ने क्या कहा?

उधर प्रभात चौधरी के पिता संजय कुमार चौधरी ने बेटे के बारे में कहा कि वो घर से कल (मंगलवार) शाम सात-साढ़े सात बजे निकला था. उन्हें लगा कि वो गांव-घर में ही कहीं गया होगा. उन्होंने कहा कि उनके बेटे को किसी ने फोन कर बुलाया था.

पिता ने कहा कि पहले भी झगड़ा हुआ था. कोर्ट में गोली चली थी. उसमें दो दारोगा सस्पेंड हुए थे. उस केस में लीपापोती हो गई. बता दें कि वर्ष 2023 की घटना का संजय चौधरी जिक्र कर रहे थे जब कोर्ट में प्रभात चौधरी पर पेशी के दौरान हमला हुआ था.

यह भी पढ़ें- पटना PMCH में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 सूत्री मांगों को लेकर OPD और OT रहेगी ठप

पुलिस की ओर से क्या कहा गया?

घटना को लेकर पुलिस की ओर से बताया गया कि चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नामापुर में दो व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी. मौके पर चकमेहसी थाना की पुलिस पहुंची तो पाया कि दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना का कारण आपसी वर्चस्व बताया जा रहा है. 

पुलिस का कहना है कि प्रभात चौधरी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, जिसकी जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. एफएसएल और डीआईयू की टीम मामले की जांच कर रही है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2 कल्याणपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के खिलाफ 31 धाराओं में 8 FIR, पाए गए दोषी तो 7 साल तक की सजा

Published at : 08 Jul 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Samastipur BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Samastipur Murder: गैंगवार में डबल मर्डर! समस्तीपुर में प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या
गैंगवार में डबल मर्डर! समस्तीपुर में प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या
बिहार
पटना PMCH में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 सूत्री मांगों को लेकर OPD और OT रहेगी ठप
पटना PMCH में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 सूत्री मांगों को लेकर OPD और OT रहेगी ठप
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के खिलाफ 31 धाराओं में 8 FIR, पाए गए दोषी तो 7 साल तक की सजा
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के खिलाफ 31 धाराओं में 8 FIR, पाए गए दोषी तो 7 साल तक की सजा
बिहार
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
विश्व
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
एग्रीकल्चर
डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?
डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget