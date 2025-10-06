2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि एक-दो दिन में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी. इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने करीब 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अब तक जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं उसके अनुसार, कुटुंबा से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे. कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को मौका दिया जाएगा. औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह तो वहीं मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को उतारा जाएगा.

पूर्व विधायक अमित कुमार को मिल सकता है मौका

दूसरी ओर किशनगंज से इजहारुल हुसैन को मौका दिया जाएगा. ये सभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने इसके अलावा रीगा सीट से पूर्व विधायक अमित कुमार का नाम भी तय कर दिया है.

2020 में 19 सीटों पर चुनाव जीती थी कांग्रेस

फिलहाल बिहार में कांग्रेस के 17 विधायक हैं जिनमें से ज्यादातर को दोबारा मौका मिलने की संभावना है. हालांकि खराब रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 विधायकों का टिकट काटा जा सकता है. बता दें कि पिछले चुनाव (2020) में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी. 19 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हुई थी, लेकिन दो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं.

माना जा रहा है कि इस बार (2025) के विधानभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस को 52 या 55 सीटें मिल सकती हैं. सूत्रों की मानें तो दो फॉर्मूला तैयार हुआ है.

पहला: RJD 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35 (CPIML, CPI, CPM) VIP 15, RLJP 2 और JMM को एक सीट दी जा सकती है.

दूसरा: RJD 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35 (CPIML, CPI, CPM), VIP 18, RLJP 3 और JMM को दो सीटें दी जा सकती हैं.

