बिहार चुनाव 2025: AAP ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 11 सीटों से नाम की घोषणा

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है. इस बीच सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई. 11 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है. 11 में दो महिलाएं हैं.

किस सीट से किसे मिला मौका?

पहली लिस्ट में पटना जिले की दो विधानसभा सीटें शामिल हैं. फुलवारी शरीफ से अरुण कुमार रजक और बांकीपुर विधानसभा सीट से डॉ. पंकज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है. बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह और दरभंगा के कुशेश्वरस्थान विधानसभा से योगी चौपाल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. सारण की तरैया विधानसभा सीट से अमित कुमार सिंह को मौका दिया गया है.

वहीं पूर्णिया के कस्बा विधानसभा से भानु भारतीय, मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सुभदा यादव, किशनगंज विधानसभा से अशरफ आलम, सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश नारायण ठाकुर, मोतिहारी के गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा से पूर्व कप्तान धर्मराज सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है.

600 लोगों ने दिया है पार्टी को बायोडेटा

आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने बताया कि हमारी पार्टी से टिकट लेने के लिए करीब 600 लोगों ने अपना बायोडाटा दिया है. स्क्रीनिंग कमेटी सभी कैंडिडेट की जांच कर रही है. हमारी पार्टी के बिहार प्रभारी अभिनव राय प्रत्याशियों को देख रहे हैं. जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहले मौका दिया जा रहा है. अभी 11 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी है.

राकेश कुमार यादव ने कहा कि यह लोग पूर्व से पार्टी के लिए बढ़-चढ़कर काम कर रहे हैं. बहुत जल्द दूसरी और तीसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल रहा है उस मॉडल पर हम बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. हमारी पार्टी के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है.

