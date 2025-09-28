भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार आए सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित चामुंडा स्थान पर मां चामुंडा का दर्शन किया. इस दौरान उन्होंने यह पूजा अर्चना की. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित अन्य नेता उपस्थित थे.

विधि विधान से मां चामुंडा की पूजा की

मां चामुंडा मंदिर पहुंच कर उपराष्ट्रपति पूरे विधि विधान से मां चामुंडा की पूजा की. कार्यक्रम के दौरान जिला के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत सभी वरीय अधिकारिय मौजूद थे. मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उनकी हेलिकॉप्टर लैंड की थी, जहां से वो मंदिर पहुंचे. लगभग एक घंटे के करीब पूजा की और उसके बाद वो दिल्ली लौट गए.

गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन 15 साल पहले भी मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित शक्तिपीठ माम चामुंडा स्थान आए थे. अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर मां चामुंडा मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान हेलीपैड से लेकर मंदिर तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल और दंडाधिकारी तैनात थे. मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ बिहार पुलिस के 500 जवान तैनात थे.

कटरा मंदिर में वो अपने निजी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे. इस मंदिर की प्रसिद्धि शक्ति पीठ के रूप में पूरे देश में विख्यात है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां की यात्रा कर चुके हैं. मान्यता है कि राजा जनक की ये माता कुल देवी हैं. एक रात में ही राक्षसों के जरिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था.

करूर भगदड़ को लेकर क्या कहा?

इससे पहले उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पटना एयरपोर्ट पर करूर भगदड़ को लेकर कहा, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसमें कई युवाओं की जान चली गई. मुझे इस पर बहुत दुख है. मैं लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब वे इतनी बड़ी भीड़ में हों तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. पहले यह बेंगलुरु में हुआ और अब करूर में. ऐसा नहीं होना चाहिए. लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए."

ये भी पढ़ें: Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर