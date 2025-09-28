हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने मुजफ्फरपुर में चामुंडा माता के किए दर्शन, मंदिर में पूजा-अर्चना भी की

Bihar News: उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने मुजफ्फरपुर में चामुंडा माता के किए दर्शन, मंदिर में पूजा-अर्चना भी की

Vice President CP Radhakrishnan: उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने मां चामुंडा मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल और दंडाधिकारी तैनात थे.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 28 Sep 2025 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार आए सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित चामुंडा स्थान पर मां चामुंडा का दर्शन किया. इस दौरान उन्होंने यह पूजा अर्चना की. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित अन्य नेता उपस्थित थे.

विधि विधान से मां चामुंडा की पूजा की

मां चामुंडा मंदिर पहुंच कर उपराष्ट्रपति पूरे विधि विधान से मां चामुंडा की पूजा की. कार्यक्रम के दौरान जिला के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत सभी वरीय अधिकारिय मौजूद थे. मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उनकी हेलिकॉप्टर लैंड की थी, जहां से वो मंदिर पहुंचे. लगभग एक घंटे के करीब पूजा की और उसके बाद वो दिल्ली लौट गए.

गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन 15 साल पहले भी मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित शक्तिपीठ माम चामुंडा स्थान आए थे. अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर मां चामुंडा मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान हेलीपैड से लेकर मंदिर तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल और दंडाधिकारी तैनात थे. मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ बिहार पुलिस के 500 जवान तैनात थे. 

कटरा मंदिर में वो अपने निजी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे. इस मंदिर की प्रसिद्धि शक्ति पीठ के रूप में पूरे देश में विख्यात है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां की यात्रा कर चुके हैं. मान्यता है कि राजा जनक की ये माता कुल देवी हैं. एक रात में ही राक्षसों के जरिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था.

करूर भगदड़ को लेकर क्या कहा?

इससे पहले उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पटना एयरपोर्ट पर करूर भगदड़ को लेकर कहा, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसमें कई युवाओं की जान चली गई. मुझे इस पर बहुत दुख है. मैं लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब वे इतनी बड़ी भीड़ में हों तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. पहले यह बेंगलुरु में हुआ और अब करूर में. ऐसा नहीं होना चाहिए. लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए."

ये भी पढ़ें: Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर

Published at : 28 Sep 2025 08:50 PM (IST)
Tags :
Muzaffarpur News BIHAR NEWS Vice President CP Radhakrishnan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
विश्व
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
जनरल नॉलेज
Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget