हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर

Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर

हरनौत थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे फाटक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा था, जो गिर गया है. दो मजदूर की हालत गंभीर है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 28 Sep 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

नालंदा के हरनौत में स्टेशन रोड पर नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर रविवार की शाम में गिर गया. आरओबी पुल के स्ट्रक्चर गिरने के बाद आस-पास में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए. मौके पर हरनौत थाना प्रभारी समेत कई वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं और राहत बचाव किया जा रहा है.

हरनौत थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि हरनौत स्टेशन के बाद रेलवे फाटक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है. दो मजदूर की हालत गंभीर है, थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि दो बीम ढलाई करना था, मगर चार बीम की ढलाई की जा रही है. वजन अधिक होने के कारण यह स्ट्रक्चर गिरा है.

Published at : 28 Sep 2025 06:47 PM (IST)
Nalanda News BIHAR NEWS
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
