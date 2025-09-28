एक्सप्लोरर
Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
हरनौत थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे फाटक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा था, जो गिर गया है. दो मजदूर की हालत गंभीर है.
नालंदा के हरनौत में स्टेशन रोड पर नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर रविवार की शाम में गिर गया. आरओबी पुल के स्ट्रक्चर गिरने के बाद आस-पास में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए. मौके पर हरनौत थाना प्रभारी समेत कई वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं और राहत बचाव किया जा रहा है.
हरनौत थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि हरनौत स्टेशन के बाद रेलवे फाटक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है. दो मजदूर की हालत गंभीर है, थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि दो बीम ढलाई करना था, मगर चार बीम की ढलाई की जा रही है. वजन अधिक होने के कारण यह स्ट्रक्चर गिरा है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement
बिहार
8 Photos
रोशनी से जगमगा उठा गयाजी का विष्णुपद मंदिर, मनाई गई पितृ दीपावली, तस्वीरों में देखें आर्कषक रंगोली
बिहार
7 Photos
रूस-यूक्रेन सहित कई देशों के गयाजी पहुंचे विदेशी पर्यटक, एक साथ पिंडदान किया, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL