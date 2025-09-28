नालंदा के हरनौत में स्टेशन रोड पर नवनिर्मित आरओबी पुल का स्ट्रक्चर रविवार की शाम में गिर गया. आरओबी पुल के स्ट्रक्चर गिरने के बाद आस-पास में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए. मौके पर हरनौत थाना प्रभारी समेत कई वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं और राहत बचाव किया जा रहा है.

हरनौत थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि हरनौत स्टेशन के बाद रेलवे फाटक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है. दो मजदूर की हालत गंभीर है, थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि दो बीम ढलाई करना था, मगर चार बीम की ढलाई की जा रही है. वजन अधिक होने के कारण यह स्ट्रक्चर गिरा है.