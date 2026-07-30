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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवंदे मातरम् बिल दोनों सदनों से पास होने पर CM सम्राट बोले- 'यह निर्णय…'

वंदे मातरम् बिल दोनों सदनों से पास होने पर CM सम्राट बोले- 'यह निर्णय…'

Vande Mataram: सीएम सम्राट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय अस्मिता के सम्मान का एक नया अध्याय लिखा है. पढ़ें पीके ने और क्या कहा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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वंदे मातरम् बिल गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को लोकसभा से भी पास हो गया. इससे पहले यह बिल बीते बुधवार को राज्यसभा से पास हुआ था. अब दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. 

सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है, "वंदे मातरम् केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रभावना का अमर प्रतीक है. देश की संसद से 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' का पारित होना भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान को और अधिक सशक्त बनाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय अस्मिता के सम्मान का एक नया अध्याय लिखा है. यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को और सुदृढ़ करेगा तथा आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल बनाएगा."

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गिरिराज सिंह बोले- 'जितनी तारीफ की जाए कम है'

राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' के पारित होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना... जो भारतीय स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है... इसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है."

उधर दूसरी ओर लोकसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' के लोकसभा से पास होने पर एनडीए के अन्य सांसदों ने भी निर्णायक कदम है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Samrat Choudhary BIHAR NEWS Vande Mataram Bill
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