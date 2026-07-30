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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में EVM बदले गए? प्रशांत किशोर पहुंचे, BJP प्रत्याशी ने भी दी प्रतिक्रिया

बांकीपुर में EVM बदले गए? प्रशांत किशोर पहुंचे, BJP प्रत्याशी ने भी दी प्रतिक्रिया

Bankipur By-Poll: बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने कहा कि मेरा फोकस मेरे काम पर रहता है. जो सही बात है मैं उस पर बोलता हूं. फालतू का टीका-टिप्पणी नहीं करता हूं.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 02:34 PM (IST)
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बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा (Neeraj Kumar Sinha) ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को मीठापुर विद्यालय में जाकर अपना वोट डाला. इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि वो हर बार मतदान करते हैं. एक सवाल पर कहा कि माहौल खुशनुमा है. इस दौरान उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर भी हमला बोला.

कहा गया कि पांच ईवीएम बदलने की खबर आई है. प्रशांत किशोर खुद पहुंचे है. इस पर नीरज कुमार सिन्हा ने कहा, "अब वो क्या बोलते हैं… ये लच्छेदार सवाल की मुझे आदत नहीं है. मेरा फोकस मेरे काम पर रहता है. जो सही बात है मैं उस पर बोलता हूं. फालतू का टीका-टिप्पणी नहीं करता हूं."

'किला बरकरार था... हमेशा रहेगा'

नीरज सिन्हा ने आगे कहा कि यहां (बांकीपुर) की जनता विकास को आशीर्वाद देते आई है और आगे भी देगी. किला पहले से बरकरार था और हमेशा रहेगा. उन्होंने कहा कि मीठापुर में मेरा जन्म हुआ है यहां के सभी लोग मां-बहन, पिता-भाई तुल्य हैं. पूरे बांकीपुर में बीजेपी ने विकास किया है. हर क्षेत्र में विकास हुआ है. इसका फल हमें मिल रहा है. हर जगह खुशनुमा माहौल दिख रहा है. जनता बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही है.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी ने दी सलाह, 'जिस तरह…'

इस सवाल पर कि कुछ महिलाएं आपके क्षेत्र की बूथ पर आई थीं. उनका कहना है कि उन लोगों ने वोट दिया नहीं और वोट उनके नाम पर दिया जा चुका है. इस पर नीरज सिन्हा ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है. मैंने अपना वोट दे दिया है.

क्या बोले प्रशांत किशोर?

जन-सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा, "यहां बूथ नंबर 143 पर EVM बदलने की बात सामने आ रही है. अभी अधिकारी से मेरी बात हुई. उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो EVM पहले था, उसमें 53 वोट पड़े थे जिन्हें नोट कर लिया गया है... मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप शांतिपूर्वक मतदान करें."

आगे कहा, "यहां जो अधिकारी हैं, वो आपकी मदद के लिए हैं. जब वे लोग गलत नहीं कर रहे तो आपको शोर या हंगामा नहीं करना चाहिए... आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करना चाहिए... EVM खराब हो गया था, जिसे तकनीकि आधार पर बदला जा रहा है..."

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर देर रात थाना पहुंचे, चुनाव के बीच बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज…'

Published at : 30 Jul 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Neeraj Sinha BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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