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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग पति को मार डाला, 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज

प्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग पति को मार डाला, 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज

Gaya News In Hindi: गया में दिव्यांग पति राजदेव भारती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या की साजिश रची थी. चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गयाह है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 30 Jul 2026 05:38 PM (IST)
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बिहार के गया जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इमामगंज थाना क्षेत्र में दिव्यांग राजदेव भारती की हत्या के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोप है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

ग्रामीण एसपी दिव्यांजली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजदेव भारती हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध की बात सामने आई है. जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी का राजा आलम नामक युवक के साथ प्रेम संबंध था. इसी रिश्ते में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची गई.

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पुलिस के अनुसार, पत्नी ने अपने प्रेमी राजा आलम को पति की हत्या के लिए उकसाया. इसके बाद राजा आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदेव भारती की गला दबाकर हत्या कर दी. 

वैज्ञानिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से खुला मामला

हत्या के बाद आरोपियों ने घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वैज्ञानिक जांच, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की परतें खोल दीं. जांच में मिले सबूतों के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई. ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामले में रोहित कुमार, राजा आलम, मोहम्मद मुन्ना और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

पत्नी समेत चार आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं. उनके आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है. पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. वहीं, पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी के खिलाफ पहले भी शराब बिक्री से जुड़ा मामला दर्ज हो चुका है. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हत्या की साजिश ने रिश्तों को किया शर्मसार

दिव्यांग राजदेव भारती की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध और आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 30 Jul 2026 05:38 PM (IST)
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