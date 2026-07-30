बिहार में सताएगी गर्मी! मानसून पड़ा कमजोर, सामान्य से 42% कम बारिश

बिहार में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है. मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश की गतिविधि कमजोर रही. कहीं- कहीं बारिश हुई है. हालांकि आज पटना शहर में दोपहर को झमाझम बारिश हुुई है. इसके अन्य जिलों में छिटपुट बारिश हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक 288 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि तक 494.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी. यानी बिहार में इस समय सामान्य से 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई है.

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कटिहार में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 45.4 मिमी बारिश कटिहार जिले के मनिहारी में दर्ज की गई. इसके अलावा कटिहार के कोढ़ा में 42.2 मिमी, अररिया के अररिया प्रखंड में 32.4 मिमी, नवादा के अकबरपुर में 31.8 मिमी और नवगछिया के बिहपुर में 31.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मुंगेर, किशनगंज, बेगूसराय, गया, बांका, रोहतास, मधुबनी और पूर्णिया समेत कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

कई जिलों में बारिश का भारी अभाव

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और खगड़िया जैसे जिलों में वर्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. वहीं कुछ जिलों में सामान्य या उससे अधिक बारिश भी दर्ज की गई है.

तापमान में भी उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस सुपौल में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस अरवलॉ में रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है. राज्य के किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और पूर्वानुमानों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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