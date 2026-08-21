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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारउपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं CM? नीतीश का नाम लेकर बोले- 'मैं जो…'

उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं CM? नीतीश का नाम लेकर बोले- 'मैं जो…'

Upendra Kushwaha News: राजगीर स्थित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के उप सभागार में उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Aug 2026 02:12 PM (IST)
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आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सियासत में खलबली मचाने वाला बयान दिया है. कुशवाहा का कहना है कि बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को बिहार का दायित्व संभाले. उपेंद्र कुशवाहा बीते गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को राजगीर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राजगीर स्थित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में रालोमो के तीन दिवसीय विमर्श शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा, "हर आदमी के जीवन का एक फेज होता है. काम करने का एक फेज होता है. अब नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से एक तरह से फुर्सत ले ली है…" 

कुशवाहा ने आगे कहा, "मेरे शब्दों से किसी को आपत्ति हो सकती है… लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिए… जब तक उन्होंने (नीतीश कुमार) फुर्सत नहीं ली थी उन्होंने बिहार की सेवा की. बहुत बेहतर सेवा की. उन्होंने ही इच्छा व्यक्त की और फुर्सत ले ली…"

'हम आगे कितना सफल होंगे नहीं जानते'

आरएलएम प्रमुख ने कहा कि अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात जो है उसके मन में चिंता है कि विरासत कैसे बढ़ेगी? उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे. आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम आगे कितना सफल होंगे नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए. 

कुशवाहा के इस बयान के बात चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वे बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? कुशवाहा ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया?

यह भी पढ़ें- चीनी पर श्रवण कुमार बोले- 'सब डायबिटीज के शिकार हो रहे', विपक्ष भड़का

नीतीश के कामकाज की तारीफ की

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "अगर कोई 20 साल बिहार आ रहा होगा तो वह अपने गांव को देखकर पहचान भी नहीं पाएगा. पटना में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहां हैं… इतना विकास नीतीश कुमार ने किया. बिहार की सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया… इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए कम है… हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों को कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने यहां कितना अच्छा काम किया... इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करिए." 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha BIHAR NEWS
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