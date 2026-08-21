चीनी पर श्रवण कुमार बोले- 'सब डायबिटीज के शिकार हो रहे', विपक्ष भड़का

चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने बीते गुरुवार को ऐसा बयान दिया कि वे अब सुर्खियों में हैं. विपक्ष घेर रहा है. सवाल उठा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि जेडीयू खेमे से भी श्रवण कुमार के विरोध में बयान आया है.

चीनी के बढ़ते दाम को लेकर शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को जेडीयू विधायक शुभानंद मुकेश ने कहा कि हम लोग भी आम आदमी हैं. चीनी-चाय की जरूरत हम लोगों को भी पड़ती है. परेशानी तो हम लोग को भी है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन सभी चीजों को देख रही है.

उन्होंने कहा, "यह बात सही है कि दाम बढ़ना किसानों के हित में है, लेकिन बैलेंस भी जरूरी है. सभी के हित में काम होगा. इसको सरकार देख रही है."

बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए

मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर विपक्ष ने घेरा है. सवाल उठाया है. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, "केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई से गरीब लोग परेशान हैं, गंभीरता दिखाने के बजाय बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो स्वीकार योग्य नहीं, लोगों की चिंता नहीं है."

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बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, "नमूने लोग मंत्री बनाए जाएंगे तो इसी तरह के नमूने बयान भी आएंगे. श्रवण कुमार जी, आपकी तरह ही सारे लोग बिहार को लूट कर नहीं खा रहे हैं कि उनपर महंगाई का असर नहीं पड़ेगा. बिहार की बड़ी आबादी पर महंगाई का असर पड़ रहा है. यह आपके जैसे नमूने लोग नहीं समझ सकते."

श्रवण कुमार ने चीनी पर क्या कहा है?

दरअसल बीते गुरुवार को राजधानी पटना में जब श्रवण कुमार मीडिया से बात कर रहे थे तो इस दौरान उनसे चीनी की बढ़ती कीमत को लेकर सवाल पूछा गया था. मंत्री ने अपने बयान में यह कह दिया, "...ऐसे भी चीनी कम खा रहे हैं लोग… सबको आजकल बीमारी हो गया.. मिठाई-ओठाई कौन खाता है, आजकल… आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं. मैं समझता हूं चीनी के दाम बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं."

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