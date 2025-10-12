बिहार चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा को मिली इतनी सीटें, जानें कौनसी सीटों पर चुनाव लड़ेगी RLSP
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को विधानसभा चुनावों के लिए 6 सीट मिली है.
बिहार चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी(RLSP) और एनडीए के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो गया है. उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं. पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में सासाराम, दिनारा, उजियारपुर समेत छह सीटों पर किश्मत आजमाएगी. विधानसभा सीटों पर ताल ठोकेगी.
बता दें एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिल रही थी. फिलहाल धीरे-धीरे स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है.उपेन्द्र कुशवाहा बिहार के कई इलाकों में अपनी पार्टी के बलबूते काफी मजबूती हासिल किए हुए हैं.
उपेन्द्र कुशवाहा को मिली 6 सीटें
एनडीए गठबंधन के सहयोगी उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई हैं. पार्टी बिहार की महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम, दिनारा और उजियारपुर से चुनाव मैदान में उतरेगी. RLSP के लिए यह सभी सीटें काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मानी जा रही हैं.
फिलहाल उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी के लिए सीटों को लेकर अंतिम फैसला सामने आ गया है. पार्टी को यह सीटें वर्तमान राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय लोकप्रियता के आधार पर दी गई हैं. अब पार्टी इन सभी सीटों पर जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत करने को तैयार है.
रोमांचक होगा मुकाबला
बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने दांव-पेंच लगाने में जुट गए हैं. बता दें उपेन्द्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है. इससे पार्टी को बीजेपी के साथ का फायदा मिलेगा. बीजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दोनों ही एक-दूसरे के लिए प्रचार करती नजर आएंगी.
दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी कमर कस चुका है. फिलहाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में भी सीटों के बंटवारे को लेकर उठा-पटक जारी है. दोनों ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद यह सियासी संग्राम बेहद रोमांचक रूप लेता नजर आ रहा है.
