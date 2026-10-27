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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: आ गया पहला रिजल्ट, तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते

बिहार MLC चुनाव: आ गया पहला रिजल्ट, तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते

बिहार MLC चुनाव में तिरहुत शिक्षक सीट पर NDA से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह की जीत हुई है. उन्होंने भूषण झा को 594 वोटों से हराया है.

Written By : अभिषेक कुमार, बिहार |  Updated at : 27 Oct 2026 06:21 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव में पहला नतीजा तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सामने आया है. यहां एनडीए से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण झा को 594 वोटों से हराया. हालांकि, आधिकारिक रूप से अंतिम परिणाम की घोषणा होना बाकी है. मतों की संख्या में बदलाव संभव है.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में नरेंद्र प्रसाद सिंह को कुल 2945 वोट मिले. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी भूषण झा को 2351 मत प्राप्त हुए. दोनों के बीच जीत का अंतर 594 वोट रहा. इस सीट पर मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के मतदाता शामिल हैं. जीत के बाद समर्थकों ने फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया. इस जमकर गुलाल उड़ाए गए और नारेबाजी की गई.

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जन सुराज ने भूषण झा को बनाया था प्रत्याशी

भूषण झा को पहले जन सुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया था. बाद में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा. दूसरी ओर, एनडीए के प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मुकाबले में बढ़त बनाई और जीत हासिल की.

सीपीआई की मौजूदा सीट पर लगा झटका

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पहले सीपीआई के पास थी. मौजूदा विधान पार्षद डॉ. संजय कुमार सिंह इस बार भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे से सीट पर राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत मिले हैं. संजय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे.

तिरहुत स्नातक सीट पर भी नतीजे का इंतजार

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का परिणाम भी देर रात तक आने की संभावना है. इस सीट पर जेडीयू के अभिषेक झा, आरजेडी की डॉ. रश्मि विनायक गौतम और जन सुराज के डॉ. विमोहन कुमार मैदान में हैं. अब इस सीट के नतीजे पर भी सबकी नजर है.

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Published at : 27 Oct 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Result Patna BIHAR NEWS
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