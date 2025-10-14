हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं नीतीश कुमार? ललन सिंह का बड़ा बयान, 'सबकुछ...'

क्या सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं नीतीश कुमार? ललन सिंह का बड़ा बयान, 'सबकुछ...'

Bihar Election 2025: केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन को चुनाव में जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे दुष्प्रचार कर रहे हैं. नीतीश कुमार NDA के सर्वमान्य नेता हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 07:26 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला है. उन्होंने इस महागठबंधन को ठगों का जमात करार दिया है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है. सबकुछ उनकी जानकारी में है. महागठबंधन के नेता दुष्प्रचार करवा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, ''कभी-कभी हमलोगों को आश्चर्य होता है कि महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो उन्हें जनता के समर्थन से चुनाव लड़ना चाहिए. भ्रम पैदा करना और दुष्प्रचार करवाना गलत है. इसलिए हम कहते हैं कि यह गठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है बल्कि 'ठगबंधन' है, ठगों का जमात है.''

सबकुछ नीतीश कुमार की जानकारी में है- ललन सिंह

ललन सिंह ने आगे कहा, ''जिनको नहीं पता है कि हमारी पार्टी में कोई भी नीतीश कुमार की सहमति के बिना एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ता. सीट बंटवारे से लेकर व्यक्तिगत सीटों के आवंटन तक, सब कुछ नीतीश कुमार की जानकारी में हैं और सहमति से है. इन महागठबंधन को चुनाव में जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे दुष्प्रचार कर रहे हैं.''

एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट- ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों का खंडन करते हुए कहा, ''नीतीश कुमार नाराज क्यों होंगे? एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा. ये भ्रम है, इस तरह के दुष्प्रचार और गलत बयानी कराने की इनलोगों की आदत है. इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक गई है. इन्हें जनता का समर्थन नहीं है. जब इन्हें जनता का समर्थन नहीं है तो क्या दुष्प्रचार करके चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वेसर्वा हैं. नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और उनके नेतृत्व में एनडीए की सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है.''

'बिहार की जनता सब समझती है'

उम्मीदवारों की लिस्ट के सवाल पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा, "उम्मीदवारों की सूची समय पर जारी की जाएगी और सब कुछ समय पर होगा. उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. जो फेक न्यूज चलवाते हैं वो ऐसा करना बंद करें. कल क्या हुआ था? ये माल बना रहे हैं. वे जमीन लिखवाकर नौकरी दे रहे हैं और बिहार को बदलने का सपना देख रहे हैं. बिहार की जनता सब समझती है.''

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 14 Oct 2025 07:26 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Rajiv Ranjan Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
प्राइवेसी पॉलिसी

