मैथिली ठाकुर अब बिहार का चुनाव लड़ेंगीं या नहीं? खुद ही साफ कर दी तस्वीर, 'NDA की...'

लोक गायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार (14 अक्टूबर) को पटना पहुंची. यहां मीडिया के अनुरोध पर उन्होंने गीत गाकर सुनाया. मैथिली ने कहा कि पटना आना जाना लगा रहता है. उन्होंने कहा कि हर हफ्ते वो यहां आती हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सरकार के सुधार देखे हैं.

चुनाव लड़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं- मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर ने कहा, "मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है. पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूंगी." बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी.

'बिहार में मेरा घर, लोगों से मिलती जुलती रहती हूं'

तेजस्वी यादव के नौकरी देने के ऐलान से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "मैं अभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी. मैं पटना आती जाती रहती हूं. बिहार में मेरा घर है. लोगों से मिलती जुलती रहती हूं."

#WATCH | Patna: On speculations of her contesting the Bihar polls, folk and devotional singer Maithili Thakur says, "...You asked me a question about a photo, so I said that I will act as per whatever is ordered. I will do whatever I am told to do. Contesting the election is not… pic.twitter.com/8ZHEVwnFSH — ANI (@ANI) October 14, 2025

आज बीजेपी में शामिल होंगी मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल होंगी. बीजेपी से उन्हें अलीनगर सीट से टिकट मिलने की चर्चा है. इससे पहले चर्चा थी कि उन्हें बेनीपट्टी से टिकट मिल सकता है. लेकिन बीजेपी ने अपनी लिस्ट में बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को टिकट दिया. पहली लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम नहीं होने से अब अलीनगर सीट की चर्चा तेज हो गई है. गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर ने मधुर आवाज से कम उम्र में नाम कमाया है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं.