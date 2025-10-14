हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमैथिली ठाकुर अब बिहार का चुनाव लड़ेंगीं या नहीं? खुद ही साफ कर दी तस्वीर, 'NDA की...'

मैथिली ठाकुर अब बिहार का चुनाव लड़ेंगीं या नहीं? खुद ही साफ कर दी तस्वीर, 'NDA की...'

Maithili Thakur News: बीजेपी ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की. पहली लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

लोक गायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार (14 अक्टूबर) को पटना पहुंची. यहां मीडिया के अनुरोध पर उन्होंने गीत गाकर सुनाया. मैथिली ने कहा कि पटना आना जाना लगा रहता है. उन्होंने कहा कि हर हफ्ते वो यहां आती हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सरकार के सुधार देखे हैं. 

चुनाव लड़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं- मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर ने कहा, "मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है. पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूंगी." बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी.  

'बिहार में मेरा घर, लोगों से मिलती जुलती रहती हूं'

तेजस्वी यादव के नौकरी देने के ऐलान से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "मैं अभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी. मैं पटना आती जाती रहती हूं. बिहार में मेरा घर है. लोगों से मिलती जुलती रहती हूं." 

आज बीजेपी में शामिल होंगी मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल होंगी. बीजेपी से उन्हें अलीनगर सीट से टिकट मिलने की चर्चा है. इससे पहले चर्चा थी कि उन्हें बेनीपट्टी से टिकट मिल सकता है. लेकिन बीजेपी ने अपनी लिस्ट में बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को टिकट दिया. पहली लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम नहीं होने से अब अलीनगर सीट की चर्चा तेज हो गई है. गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर ने मधुर आवाज से कम उम्र में नाम कमाया है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं. 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 14 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
Maithili Thakur Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
बिहार
मैथिली ठाकुर को BJP से टिकट का इंतजार? 'मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे...'
मैथिली ठाकुर को BJP से टिकट का इंतजार, चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कहा?
शिक्षा
Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
जनरल नॉलेज
Uttarakhand Population: उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget