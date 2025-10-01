वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में थी. इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की गई. अब इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि "कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी. पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने वाली सरकार थी और चिदंबरम साहब को बहुत दिन बाद देश के प्रति प्रेम याद आया."

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, अगर देश पर आतंक हो और अगर मोदी की सरकार होती तो वही करती जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में किया, लेकिन चिदंबरम साहब बहुत देर हो गई. आपको ये बात कहने में. राहुल गांधी को समझ में आया कि नहीं ये जरा उनसे पूछ लें."

क्या था पी. चिदंबरम का बयान?

दरअसल पी. चिदंबरम ने पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद हमने बदला लेने पर विचार किया था, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया. मैं उसी दिन गृह मंत्री बना, जिस दिन आतंकवादी मारे गए थे. आखिरी आतंकवादी 30 नवंबर को मारा गया था. मुझे बताया गया कि मुझे वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन मैं तैयार नहीं था. मुझे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की तैयारियों की कोई जानकारी नहीं थी."

चिदंबरम ने ये भी कहा कि, मुझे बदला लेने की जरूरत महसूस हुई. मैंने इस मामले पर प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख हस्तियों से चर्चा की, लेकिन निष्कर्ष ये निकला कि हमें इस स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि कूटनीतिक रुख अपनाना चाहिए.