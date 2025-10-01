देश में जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद और हिंसा हो रही है. वहीं गया में मुस्लिम कारीगरों के जरिए गया में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला निर्माण किया जा रहा है. गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को विजयादशमी के अवसर पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर

इस बार 60 फीट का रावण, 55 फीट का कुंभकर्ण, 50 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है. पुतला बनाने के लिए मुस्लिम कारीगर मोहम्मद जफर आलम पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. मोहम्मद जफर आलम तीसरी पीढ़ी हैं, जो गया में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला निर्माण कर रहे हैं.

रावण वध कार्यक्रम के दौरान ज्यादा भीड़ इक्कठा होने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन के जरिए पुख्ता इंतजाम किया गया है. गया डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि गांधी मैदान में काफी संख्या में भीड़ इक्कठा होने की स्थिति के दौरान भीड़ निकलने को लेकर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में आकस्मिक दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

इसे लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. काशीनाथ मोड़ से गांधी मैदान की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन, गेवाल बीघा मोड़ से आने वाले,समाहरणालय गोलंबर से काशीनाथ मोड़ की ओर आने वाले सभी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित किया गया है. ट्रैफिक व्यवस्था का सुव्यस्थित परिचालन के लिए कई वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं. साथ हीं पार्किंग स्थल, बैरिकेडिंग ड्रॉप गेट बनाए गए हैं.

होगी आतिशबाजी निकाली जाएगी शोभा यात्रा

श्री गया दशहरा चैरिटेबल ट्रस्ट के महासचिव दीपक चड्डा ने बुधवार को बताया कि इस बार पहली बार दिल्ली से पंजाबी बैंड को बुलाया गया है. जमकर आतिशबाजी की जाएगी. आजाद पार्क से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गांधी मैदान आएगी. शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़े भी रहेंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा.