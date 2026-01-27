यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन का विरोध किया जा रहा है. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से प्रतिक्रिया आई है. पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यूजीसी (UGC) को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो भी निर्णय आया है, उसे निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए.

भाई वीरेंद्र ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को यह बयान बिहार के आरा में दिया है. आरजेडी एमएलए ने कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो समाज के विरोधी हैं और नहीं चाहते कि गरीब, दलित और वंचित तबके के बच्चे आगे बढ़ें. भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट कहा कि सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करना जरूरी है और यूजीसी का विरोध किसी भी रूप में उचित नहीं है.

'कार्यकारिणी की सहमति के कोई भी फैसला संभव नहीं'

दूसरी ओर आरजेडी में तेजस्वी यादव को मिली नई जिम्मेदारी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम भूमिका रही है और वे स्वयं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं. बिना कार्यकारिणी की सहमति के कोई भी फैसला संभव नहीं है. उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आरजेडी आगे बढ़ेगी. आने वाले दिनों में बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा.

बिहार में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए मनेर विधायक ने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहा है. हर वर्ग (किसान, मजदूर, छात्र, छात्राएं, महिलाएं, पुरुष, पत्रकार और नेता) खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. दावा किया कि अपराध ने तथाकथित 'जंगलराज' के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिस पर कभी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट टिप्पणी किया करते थे. विधायक ने न्यायपालिका से आग्रह किया कि वह बिहार की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करे और इस पर संज्ञान ले.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुलिस को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि हथियार चलाने की बात कहकर पुलिस को धमकाने जैसा माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाया. कहा कि कार्रवाई चुनिंदा समाज और जाति के लोगों के खिलाफ ही होती दिख रही है, जबकि अन्य को संरक्षण मिल रहा है.

सीएम की यात्रा पर आरजेडी विधायक ने साधा निशाना

दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर तंज कसते हुए मनेर विधायक ने कहा कि यह यात्रा केवल पदाधिकारियों को साथ लेकर घूमने तक सीमित है, ताकि जनता को संदेश दिया जा सके. बता दें कि मंगलवार को शिक्षाविद स्व. राम बल्लभ प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड अंतर्गत धनडीहा गांव में मनाई गई. इसी मौके पर भाई वीरेंद्र पहुंचे थे.

