हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीट छात्रा मामला: रेप की पुष्टि, DNA के लिए 11 लोगों का सैंपल कलेक्ट, अब तक क्या-क्या हुआ? बड़ी बातें

नीट छात्रा मामला: रेप की पुष्टि, DNA के लिए 11 लोगों का सैंपल कलेक्ट, अब तक क्या-क्या हुआ? बड़ी बातें

NEET Student Death Case: छब जनवरी को मामला तब सामने आया था जब छात्रा बेहोश मिली थी. 11 जनवरी को उसकी मौत हुई थी. एफएसएल की रिपोर्ट में मौत की पुष्टि की गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Jan 2026 01:57 PM (IST)
राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की जांच तेजी से हो रही है. एसआईटी जांच कर रही है लेकिन परिजनों को भरोसा नहीं है. सवाल उठाए जा रहे हैं. परिजन कई बार कह चुके हैं कि केस को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास हो रहा है. एक ही सवाल बार-बार एसआईटी पूछ रही है. छह जनवरी को नीट की छात्रा बेहोशी हालत में हॉस्टल से मिली थी. ऐसे में इस घटना को आज (मंगलवार, 27 जनवरी, 2026) करीब 22 दिन हो गए. सवाल है कि इतने दिनों में जांच कहां तक पहुंची? अब तक क्या-क्या हुआ?

जिस बिल्डिंग में हॉस्टल चलता है उसके मालिक मनीष रंजन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इसके अलावा कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई है. इस बीच कई बार छात्रा के परिजनों से एसआईटी जहानाबाद जाकर पूछताछ कर चुकी है. सूत्रों के अनुसार, कुछ दिनों पहले ही एफएसएल की टीम ने एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जिसमें रेप की पुष्टि की गई है.

नीट छात्रा मामला: रेप की पुष्टि, DNA के लिए 11 लोगों का सैंपल कलेक्ट, अब तक क्या-क्या हुआ? बड़ी बातें

डीएनए के लिए अब तक 11 लोगों का लिया गया सैंपल 

एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जांच की दिशा बढ़ गई. मामले में और तेजी से जांच होने लगी. एसआईटी ने 25 जनवरी की रात जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लिया. जिन लोगों का सैंपल लिया गया उनमें, माता-पिता, भाई और दो मामा शामिल हैं. इसके बाद पटना में छह अन्य संदिग्धों का सैंपल भी डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया. अब रिपोर्ट के बाद आगे क्या निकलकर आता है यह देखना होगा.

नीट छात्रा मामला: रेप की पुष्टि, DNA के लिए 11 लोगों का सैंपल कलेक्ट, अब तक क्या-क्या हुआ? बड़ी बातें

सीएम से लेकर पीएम तक को लिखा गया पत्र

एसआईटी सीसीटीवी फुटेज से लेकर सारे संदिग्धों की कॉल डिटेल, लोकेशन आदि को देख रही है. छात्रा के पिता ने डीजीपी को पत्र लिखा है. शुरू से परिजनों का कहना है कि जांच सही से नहीं हो रही है. इस केस में सांसद पप्पू यादव सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी जाकर परिजनों से मिल चुके हैं. वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं. केस में एसआई रोशनी कुमारी और दारोगा हेमंत झा निलंबित किए गए हैं. यानी पुलिस पदाधिकारियों पर भी गाज गिर चुकी है. उधर गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने भी पुलिस को खुली छूट दे दी है.

नीट छात्रा कांड की टाइमलाइन- देखें अब तक क्या हुआ

  • 6 जनवरी- छात्रा अपने हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली
  • 6 जनवरी- सबसे पहले सहज सर्जरी में भर्ती कराया गया
  • 6 जनवरी- छह को ही शाम में प्रभात मेमोरियल में रेफर
  • 6-8 जनवरी- दो दिन तक प्रभात मेमोरियल में इलाज चला
  • 9 जनवरी- लड़की को मेदांता अस्पताल रेफर किया गया
  • 9 जनवरी- पिता के बयान पर चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर
  • 11 जनवरी- इलाज के दौरान मेदांता में लड़की की मौत
  • 12 जनवरी- छात्रा का पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ, शाम में अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया
  • 13 जनवरी- परिजनों ने शव को गांधी मैदान के पास कारगिल चौक के निकट रखकर प्रदर्शन किया
  • 13 जनवरी- प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बचाव में आईएमए उतरा. जिस डॉ. सतीश पर लापरवाही का आरोप लगा उसका बचाव करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा
  • 14 जनवरी- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात आई, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान की पुष्टि
  • 16 जनवरी- गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया, एसआईटी का गठन हुआ
  • 17 जनवरी- वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उच्च जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
  • 17 जनवरी- सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में सीबीआई से जांच कराने के लिए पत्र लिखा
  • 18 जनवरी- परिवार से एक बार फिर जहानाबाद में एसआईटी ने पूछताछ की
  • 19 जनवरी- एसआईटी ने छात्रा के पिता, मामा, ममेरे भाई से जहानाबाद में फिर पूछताछ की
  • 24 जनवरी- एफएसएल ने एसआईटी को रिपोर्ट सौंपी, इसमें रेप की पुष्टि की
  • 24 जनवरी- एसआई रोशनी कुमारी और दारोगा हेमंत झा निलंबित किए गए
    25 जनवरी- जहानाबाद में छात्रा की मां, पिता, भाई और दो मामा का ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए लिया
  • 25 जनवरी- सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी और सीआईडी के एडीजी से रिपोर्ट ली 
  • 27 जनवरी- गर्दनीबाग हॉस्पिटल में 6 अन्य संदिग्धों का डीएनए के लिए सैंपल लिया गया

इस कांड में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं. यह पता चला है कि नीट की छात्रा नाबालिग थी. अब ऐसे में इस केस में पुलिस पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है. घटना के समय छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी. उसके जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 27 Jan 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Jehanabad Patna BIHAR NEWS NEET Student Death Case NEET Student Death NEET Student Rape Confirmed
