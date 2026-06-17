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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'

शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'

Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT Crisis: जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का कहना है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है. वे आपदा में अवसर देखते हैं.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 08:31 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी (Shiv Sena UBT) के सांसदों के ओम बिरला (Om Birla) से मिलने पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है. बुधवार (17 जून, 2026) को पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने इस पर कहा कि जो स्थिति टीएमसी (TMC) की आपने देखी और आगे जो खबर आ रही है वो इसलिए है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है. 

जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा, "विपक्ष का नेतृत्व करने का काम विपक्ष के नेता का है उनका व्यवहार देश के खिलाफ हो जाता है. वे आपदा में अवसर देखते हैं... इसलिए विपक्ष के लोग देख रहे हैं कि आगे क्या भविष्य है. 2029 में भी NDA की सरकार आएगी." 

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'दो आदमी भी कांग्रेस के बारे में बोलने वाला...'

संजय झा ने कहा, "दिक्कत हुई ईरान और अमेरिका में… इससे पूरी दुनिया को समस्या हुई… ये तो भारत के कारण हुआ नहीं, लेकिन इस पर भी उनका (विपक्ष) चलते रहता है. हर चुनाव में एसआईआर का बहाना नहीं चलेगा… जनता में सर्वे कीजिए, 20 लोगों में जाकर पूछिए, कोई दो आदमी भी कांग्रेस के बारे में बोलने वाला है? ऐसी हालत हो गई है…" 

आगे जेडीयू नेता ने कहा, "पांच साल आप घमंड में जीते हैं, जनता की सेवा नहीं की… बंगाल उदाहरण है. एक बार सत्ता से बाहर गए तो पूरी पार्टी आपकी खत्म हो गई. हम लोग तो अपनी पार्टी में भी कहते हैं कि विनम्र रहिए."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Nitish Kumar Shiv Sena UBT BIHAR NEWS Shiv Sena UBT Crisis
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