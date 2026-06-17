शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT Crisis: जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का कहना है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है. वे आपदा में अवसर देखते हैं.
शिवसेना यूबीटी (Shiv Sena UBT) के सांसदों के ओम बिरला (Om Birla) से मिलने पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है. बुधवार (17 जून, 2026) को पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने इस पर कहा कि जो स्थिति टीएमसी (TMC) की आपने देखी और आगे जो खबर आ रही है वो इसलिए है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है.
जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा, "विपक्ष का नेतृत्व करने का काम विपक्ष के नेता का है उनका व्यवहार देश के खिलाफ हो जाता है. वे आपदा में अवसर देखते हैं... इसलिए विपक्ष के लोग देख रहे हैं कि आगे क्या भविष्य है. 2029 में भी NDA की सरकार आएगी."
#WATCH पटना, बिहार: शिवसेना(UBT) के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "जो स्थिति TMC की आपने देखी और आगे जो खबर आ रही है वो इसलिए है कि विपक्ष में कोई पालिसी नहीं बची है। विपक्ष का नेतृत्व करने का काम विपक्ष के नेता का है उनका व्यवहार देश के… pic.twitter.com/rJr6gvDXfE— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
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'दो आदमी भी कांग्रेस के बारे में बोलने वाला...'
संजय झा ने कहा, "दिक्कत हुई ईरान और अमेरिका में… इससे पूरी दुनिया को समस्या हुई… ये तो भारत के कारण हुआ नहीं, लेकिन इस पर भी उनका (विपक्ष) चलते रहता है. हर चुनाव में एसआईआर का बहाना नहीं चलेगा… जनता में सर्वे कीजिए, 20 लोगों में जाकर पूछिए, कोई दो आदमी भी कांग्रेस के बारे में बोलने वाला है? ऐसी हालत हो गई है…"
आगे जेडीयू नेता ने कहा, "पांच साल आप घमंड में जीते हैं, जनता की सेवा नहीं की… बंगाल उदाहरण है. एक बार सत्ता से बाहर गए तो पूरी पार्टी आपकी खत्म हो गई. हम लोग तो अपनी पार्टी में भी कहते हैं कि विनम्र रहिए."
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