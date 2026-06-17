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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: फेसबुक LIVE कर 'तिवारी' ने की थी फायरिंग, अब पुलिस की गोली से मारा गया

बिहार: फेसबुक LIVE कर 'तिवारी' ने की थी फायरिंग, अब पुलिस की गोली से मारा गया

Bihar News: मृतक भरत भूषण तिवारी भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्रके बिलौटी गांव का रहने वाला था. पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी थी. पटना में इलाज चल रहा था.

Reported By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में बुधवार (17 जून, 2026) को पुलिस पर एक युवक ने फेसबुक लाइव कर फायरिंग की थी. पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई जिससे बिलौटी गांव का युवक भरत भूषण तिवारी घायल हो गया था. अब खबर है कि इलाज के दौरान पीएमसीएच (पटना) में मौत हो गई है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस अधीक्षक कार्यालय (भोजपुर) की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि बुधवार की सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि भरत भूषण तिवारी अपने घर के पास हाथ में पिस्तौल लेकर घूम रहा है और हवाई फायरिंग कर रहा है. भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची. युवक को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं माना और उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. 

यह भी पढ़ें- बिहार: युवक ने पुलिस पर तान दी पिस्टल, कहा- ठोक देंगे, LIVE आकर गोली चलाई, क्या है मामला?

भरत भूषण तिवारी के पैर में लगी थी गोली

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसटीएफ के जवान बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर आरोपी की तरफ बढ़े. जब जवान उसकी ओर बढ़े तो उसने पुलिस को निशाना बनाकर गोली चला दी. पुलिस ने आत्मरक्षा और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में भरत भूषण तिवारी के पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां से पीएमसीएच रेफर किया गया. वहां उसकी मौत हो गई.

फेसबुक लाइव कर पुलिस को दी थी चुनौती

बता दें कि बुधवार की सुबह पुलिस पहुंची थी तो भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव आया था. इसके बाद पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती देता रहा. पुलिस ने युवक के पास से एक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और दो खोखा बरामद किया है. पुलिस की ओर से बताया गया है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

यह भी पढ़ें- 'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है', CM की दो टूक, 'कोई माई का लाल…'

Published at : 17 Jun 2026 05:33 PM (IST)
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Encounter Bhojpur BIHAR NEWS
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