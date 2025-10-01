नवादा जिले के सिरदला प्रखंड में बुधवार को दुर्गा पूजा का उत्साह उस समय शोक में बदल गया, जब बांधी पंचायत के गांव के सैकड़ों श्रद्धालु जमुगाय नदी में कलश विसर्जन के लिए पहुंचे थे. तभी तेज बारिश और आंधी के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसने उत्सव को त्रासदी में बदल दिया.

नदी में मौजूद थे दर्जनों श्रद्धालु

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज गर्जन के साथ गिरी बिजली ने नदी में मौजूद दर्जनों श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया कई लोग मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां दो लोगों को मृत घोषित किया गया. आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं.

दो घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार और शोक से माहौल गमगीन हो गया. नदी किनारे, जहां कुछ देर पहले जयकारे गूंज रहे थे, वहां अब सन्नाटा पसर गया। पूरे गांव में शोक की लहर है. लोग एक-दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं. पूजा पंडालों में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं की जा रही हैं.

जगह-जगह पुलिस बल तैनात

वहीं दुर्गा पूजा और विजयादशमी के अवसर पर, पूजा पंडालों, मेलों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ की गतिविधियों पर तीसरी आंख, अत्याधुनिक कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है. जगह-जगह पुलिस बल तैनात हैं. पुलिस कप्तान का निर्देश है कि किसी भी संदिग्ध या अप्रत्याशित गतिविधि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. विजयादशमी पर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट है, ताकि कोई असमाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम ना दैं सकें.

ये भी पढ़ें: Patna Dussehra: 2008 के बाद पटना गांधी मैदान में फिर शुरू हुई रामलीला कथा, सनातन आस्था को दे रही नया रंग