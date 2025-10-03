पटना: दुर्गा पूजा पर ट्रैफिक नियमों की जमकर अनदेखी, दो दिन में 61 लाख रुपये का चालान

पटना में दुर्गा पूजा की धूम इस बार भी देखने लायक रही. सप्तमी और अष्टमी के अवसर पर पूरे शहर में पूजा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ी. लेकिन इस भीड़भाड़ और उत्सव के बीच ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं.

जानकारी के मुताबिक, सप्तमी (29 सितंबर) को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपये से ज्यादा का चालान काटा. वहीं, अष्टमी (30 सितंबर) को यह आंकड़ा और बढ़ गया और रिकॉर्डतोड़ 40 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया. इस तरह सिर्फ दो दिनों में कुल 61 लाख रुपये से अधिक का चालान काटा गया, जिसने प्रशासन को भी चौंका दिया.

आशियाना नगर में उल्लंघन सबसे ज्यादा मामले

ट्रैफिक नियमों की सबसे ज्यादा अनदेखी पटना के आशियाना नगर और रामनगरी इलाके में दर्ज की गई. यहां पूजा पंडालों के पास वाहनों की लंबी कतारें और अव्यवस्था देखने को मिली. लोग बिना हेलमेट, गलत पार्किंग और ट्रैफिक संकेतों को नजरअंदाज कर सड़कों पर चलते रहे.

CCTV से पुलिस लगातार कर रही निगरानी

ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया था. शहर भर के पूजा स्थलों पर भारी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए ICCC (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) से लगातार निगरानी रखी गई. CCTV कैमरों के जरिए नियम तोड़ने वालों की पहचान की गई और तुरंत कार्रवाई की गई.

कार और ई-रिक्शा चालकों पर की गई कार्रवाई

पूरे शहर में जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात रहीं. चेकिंग अभियान में खासतौर पर बाइक, कार और ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई. इनमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत लेन और नो-पार्किंग जैसी गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की गई.

त्योहार के बीच प्रशासन की सख्ती

दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व पर जब पूरा शहर उत्सव में डूबा था, उस दौरान ट्रैफिक पुलिस की सख्ती लोगों के लिए एक बड़ा संदेश रही. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उत्सव में शामिल होना सभी का अधिकार है, लेकिन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से कड़े कदम उठाए गए.