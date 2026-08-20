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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोतिहारी: मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, ऐसे खुला मर्डर का राज

मोतिहारी: मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, ऐसे खुला मर्डर का राज

Motihari News in Hindi: मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र का मामला है. घटना के पीछे पैसों का विवाद सामने आया है. मर्डर की घटना 18 अगस्त की रात की बताई जा रही है.

Written By : अरविंद कुमार, मोतिहारी |  Updated at : 20 Aug 2026 06:59 PM (IST)
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बिहार के मोतिहारी में एक कलयुगी बेटे ने महज 45 हजार रुपये के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट और अपहरण की झूठी कहानी रच डाली. हरसिद्धि थाना क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया खून लगा चाकू भी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के पीछे सिर्फ पैसों का विवाद सामने आया है.

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मां संग बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था बेटा

यह घटना 18 अगस्त की बताई जा रही है. मृतका नजमा खातून अपने बेटे आलम हुसैन के साथ अरेराज बैंक गई थीं, जहां से उन्होंने 45 हजार रुपये निकाले थे. दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बेटे ने एक चिमनी के पास मां की हत्या कर दी. बाद में उसने पुलिस को बताया कि चार लोगों ने उन्हें रोका, मारपीट की और उसकी मां को रुपये समेत उठा ले गए. इस मामले में हरसिद्धि थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.

CCTV फुटेज से खुला झूठ का राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने घटनास्थल और आने-जाने वाले रास्तों की जांच की. आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला गया तो पुलिस को कहानी में बड़ा पेच नजर आया. CCTV फुटेज में मृतका और उसका बेटा ही सेवराहा की तरफ जाते दिखे. पीछे से किसी संदिग्ध व्यक्ति के आने का कोई सबूत नहीं मिला. इसके बाद पुलिस का शक बेटे आलम हुसैन पर गहरा गया.

पूछताछ में बदलता रहा बयान, फिर उगला सच

पुलिस ने आलम हुसैन से पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आने लगे. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृतका और आलम के चप्पल मिले. वहीं आलम के शरीर पर चोट के निशान और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले. सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस के अनुसार, आलम हुसैन ने हत्या की बात कबूल कर ली.

खेत में ले जाकर मां की हत्या, फिर रची फर्जी कहानी

पुलिस के मुताबिक, आलम ने पहले एक व्यक्ति से बाइक मांगी और अरेराज से डैगर (चाकू) खरीदा. इसके बाद उसने अपनी मां को सेवराहा के पास ले जाकर ईख के खेत में जाने को कहा. आरोप है कि खेत में पहुंचने के बाद उसने डैगर से मां की हत्या कर दी और उनके पास रखे 45 हजार रुपये ले लिए. हत्या में इस्तेमाल हथियार को खेत में फेंक दिया. इसके बाद आरोपी सड़क पर लेटकर रोने लगा और ग्रामीणों को बताया कि अपराधियों ने उसकी मां को रुपये सहित अगवा कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूत और आरोपी के बयानों में विरोधाभास ने हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई.

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Published at : 20 Aug 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
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