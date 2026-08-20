कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके गोपाल मंडल, नीतीश और PM मोदी का नाम लिया

जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल गुरुवार (20 अगस्त) को कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके. तय कार्यक्रम के अनुसार वे पटना पहुंचे लेकिन सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम रद्द हो गया. खुद गोपाल मंडल ने इसके पीछे का कारण भी बताया.

मीडिया से गोपाल मंडल ने कहा, "आज (गुरुवार) ही ज्वाइन करने वाले थे... हमारा बैनर-पोस्टर लगा है. दिल्ली में मेरी बात हुई थी तो कहा गया था कि कल ही ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती थी तो टल गया. अब फिर से समय देकर आएंगे."

जेडीयू को बीजेपी चबा जाएगी: गोपाल मंडल

दूसरी ओर गोपाल मंडल ने एक सवाल के जवाब में कहा, "जेडीयू छोड़ दिए… जेडीयू में है क्या… जेडीयू अब पार्टी ही नहीं रहेगी. बीजेपी चबा जाएगी. नीतीश कुमार हमारे गुरु थे… अब नीतीश कुमार का अब पार्टी में कुछ नहीं चलता है. गैर आदमी का चलता है जिसका कोई स्थान नहीं है. उनकी नजर में जो लोग लीडर हैं वो पार्टी को चला रहे हैं."

एक सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि हमने बोला था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो इनको (नीतीश कुमार) छह महीने में हटा देगी, तीन ही महीने में हटा दी. इनके पास कोई पावर रहता तब न नहीं हटाता, पावर ही घट गया.

'2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी'

गोपाल मंडल ने कहा कि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं. निर्दलीय लड़े थे हार गए. इस सरकार में हमको खतरा है. एक दूसरे सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा, "...हम तो केंद्र की बात कर रहे हैं, 2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी."

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छात्रों के आंदोलन से जुड़े सवालों पर भी गोपाल मंडल ने प्रतिक्रिया दी. कहा कि युवा जागता है तो देश अंगड़ाई लेता है. इस सवाल पर कि जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. वो लोग गृह मंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे. आप क्या कहते हैं? इस पर गोपाल मंडल कहा कि हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करनी चाहिए. ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं हैं.

अंत में गोपाल मंडल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी के भविष्य को मजबूत करने की बात कही. कहा कि वे आगे छोटे पद पर नहीं रहेंगे. अब बड़ा पद लेंगे. उन्होंने अब संसद में जाने की इच्छा जताई.

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