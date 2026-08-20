Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकांग्रेस में शामिल नहीं हो सके गोपाल मंडल, नीतीश और PM मोदी का नाम लिया

कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके गोपाल मंडल, नीतीश और PM मोदी का नाम लिया

Gopal Mandal News: गोपाल मंडल ने दावा किया कि नीतीश कुमार का अब पार्टी में कुछ नहीं चलता है. गैर आदमी का चलता है जिसका कोई स्थान नहीं है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल गुरुवार (20 अगस्त) को कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके. तय कार्यक्रम के अनुसार वे पटना पहुंचे लेकिन सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम रद्द हो गया. खुद गोपाल मंडल ने इसके पीछे का कारण भी बताया.

मीडिया से गोपाल मंडल ने कहा, "आज (गुरुवार) ही ज्वाइन करने वाले थे... हमारा बैनर-पोस्टर लगा है. दिल्ली में मेरी बात हुई थी तो कहा गया था कि कल ही ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती थी तो टल गया. अब फिर से समय देकर आएंगे." 

जेडीयू को बीजेपी चबा जाएगी: गोपाल मंडल

दूसरी ओर गोपाल मंडल ने एक सवाल के जवाब में कहा, "जेडीयू छोड़ दिए… जेडीयू में है क्या… जेडीयू अब पार्टी ही नहीं रहेगी. बीजेपी चबा जाएगी. नीतीश कुमार हमारे गुरु थे… अब नीतीश कुमार का अब पार्टी में कुछ नहीं चलता है. गैर आदमी का चलता है जिसका कोई स्थान नहीं है. उनकी नजर में जो लोग लीडर हैं वो पार्टी को चला रहे हैं." 

एक सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि हमने बोला था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो इनको (नीतीश कुमार) छह महीने में हटा देगी, तीन ही महीने में हटा दी. इनके पास कोई पावर रहता तब न नहीं हटाता, पावर ही घट गया. 

'2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी'

गोपाल मंडल ने कहा कि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं. निर्दलीय लड़े थे हार गए. इस सरकार में हमको खतरा है. एक दूसरे सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा, "...हम तो केंद्र की बात कर रहे हैं, 2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी." 

यह भी पढ़ें- उपेंद्र कुशवाहा को झटका, कद्दावर नेता ने थामा प्रशांत किशोर का दामन

छात्रों के आंदोलन से जुड़े सवालों पर भी गोपाल मंडल ने प्रतिक्रिया दी. कहा कि युवा जागता है तो देश अंगड़ाई लेता है. इस सवाल पर कि जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. वो लोग गृह मंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे. आप क्या कहते हैं? इस पर गोपाल मंडल कहा कि हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करनी चाहिए. ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं हैं.

अंत में गोपाल मंडल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी के भविष्य को मजबूत करने की बात कही. कहा कि वे आगे छोटे पद पर नहीं रहेंगे. अब बड़ा पद लेंगे. उन्होंने अब संसद में जाने की इच्छा जताई.

यह भी पढ़ें- CWC की बैठक पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Gopal Mandal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके गोपाल मंडल, नीतीश और PM मोदी का नाम लिया
कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके गोपाल मंडल, नीतीश और PM मोदी का नाम लिया
बिहार
पटना आंदोलन: छात्रों ने की 90% डोमिसाइल की मांग, बिहार बंद की चेतावनी
पटना आंदोलन: छात्रों ने की 90% डोमिसाइल की मांग, बिहार बंद की चेतावनी
बिहार
मोतिहारी: मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, ऐसे खुला मर्डर का राज
मोतिहारी: मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, ऐसे खुला मर्डर का राज
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा को झटका, कद्दावर नेता ने थामा प्रशांत किशोर का दामन
उपेंद्र कुशवाहा को झटका, कद्दावर नेता ने थामा प्रशांत किशोर का दामन
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
इंडिया
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget