'JDU में साढ़े तीन लोग ले रहे निर्णय…', तेजस्वी यादव बोले- नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव

बिहार चुनाव से पहले दल-बदल का खेल भी जारी है. शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जेडीयू के राहुल शर्मा, एलजेपी नेता अजय कुशवाहा और जेडीयू नेता चाणक्य प्रकाश रंजन ने आरजेडी का दामन थामा. तेजस्वी यादव ने सदस्यता दिलाई. इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में दिल्ली से सरकार चल रही है. कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल साढ़े तीन लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं. हमने पहले भी कहा है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है. इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं.

अचेत अवस्था में नीतीश कुमार: तेजस्वी यादव

दूसरी पार्टी के नेताओं के शामिल होने पर आरजेडी नेता ने कहा कि इससे दल तो मजबूत होगा ही होगा साथ ही सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी. उन्होंने आगे कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे चाचा (नीतीश कुमार) हैं वो अचेत अवस्था में हैं. बिहार की सरकार दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं."

तेजस्वी यादव ने कहा, "हम संतोष कुशवाहा को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर सही निर्णय इन्होंने लिया है. साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे. अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं. एलजेपी से इन्होंने वैशाली से चुनाव लड़ा था. चाणक्य हैं, युवा हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी… जो खास कर पूर्वांचल का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, बांका का इलाका है, कटिहार का इलाका है, जहां पिछली बार थोड़ी-बहुत पार्टी की ओर से कमी रह गई थी इस बार उन इलाकों में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे. 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा."

