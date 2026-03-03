बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. इस बीच चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेंगे और वे राज्यसभा जा सकते हैं. नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कर दिया है कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री तय है. अब एक तरफ जहां एनडीए के सभी नेता निशांत का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है.

मंगलवार (03 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, "नीतीश जी की जगह उनको (निशांत) मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है… जेडीयू तब ही बचेगी. अगर अति पिछड़ा और दलित की राजनीति देखना चाहते हैं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए."

VIDEO | Purnia, Bihar: "Nishant Kumar should be made CM replacing father Nitish Kumar to save JD(U)'s future," says Independent MP Pappu Yadav.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Bihar pic.twitter.com/YNLE023Wsu — Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2026

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठते रहे हैं सवाल

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष लगातार हमला करते रहा है. खासकर आरजेडी, कांग्रेस और पप्पू यादव खुद भी पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं. तेजस्वी यादव ने भी कई बार ऐसी बात कही है.

यह भी पढ़ें- सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'

नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है. तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा है कि मुख्यमंत्री अचेत हैं. बिहार में बीजेपी के हाथ में कमान है. सरकार बीजेपी चला ही है. ऐसे में निशांत कुमार की राजनीति में आने की खबरों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

उधर निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो राजनीति में आते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि उनका स्वागत है. बीजेपी के नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है और मंत्री श्रवण कुमार का बयान सुना है… निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे."

यह भी पढ़ें- निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'