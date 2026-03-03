हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'…मुख्यमंत्री बना दीजिए', नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

'…मुख्यमंत्री बना दीजिए', नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

Nishant Kumar News: सांसद पप्पू यादव ने अति पिछड़ा और दलित की राजनीति की बात की है. पढ़िए उन्होंने मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. इस बीच चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेंगे और वे राज्यसभा जा सकते हैं. नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कर दिया है कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री तय है. अब एक तरफ जहां एनडीए के सभी नेता निशांत का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. 

मंगलवार (03 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, "नीतीश जी की जगह उनको (निशांत) मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है… जेडीयू तब ही बचेगी. अगर अति पिछड़ा और दलित की राजनीति देखना चाहते हैं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए."

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठते रहे हैं सवाल

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष लगातार हमला करते रहा है. खासकर आरजेडी, कांग्रेस और पप्पू यादव खुद भी पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं. तेजस्वी यादव ने भी कई बार ऐसी बात कही है. 

यह भी पढ़ें- सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'

नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है. तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा है कि मुख्यमंत्री अचेत हैं. बिहार में बीजेपी के हाथ में कमान है. सरकार बीजेपी चला ही है. ऐसे में निशांत कुमार की राजनीति में आने की खबरों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

उधर निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो राजनीति में आते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि उनका स्वागत है. बीजेपी के नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है और मंत्री श्रवण कुमार का बयान सुना है… निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे."

यह भी पढ़ें- निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'

Published at : 03 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS PAPPU YADAV NISHANT KUMAR Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'…मुख्यमंत्री बना दीजिए', नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पर पप्पू यादव का बड़ा बयान
'…मुख्यमंत्री बना दीजिए', नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पर पप्पू यादव का बड़ा बयान
बिहार
बिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए बनाया उम्मीदवार
बिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए बनाया उम्मीदवार
बिहार
निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा तो जदयू किससे मांगेगी कुर्बानी? हरिवंश या रामनाथ ठाकुर, समझें समीकरण
निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा तो जदयू किससे मांगेगी कुर्बानी? हरिवंश या रामनाथ ठाकुर, समझें समीकरण
बिहार
निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'
निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
ट्रेंडिंग
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget