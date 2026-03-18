बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं दिया था. अब पार्टी ने ऐक्शन लिया है. इन तीनों विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने इसे गंभीरता से लिया है.

राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के तीन विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद एवं मनोज विश्वास वोटिंग से गायब रहे थे. अब इन्हें जवाब देने के लिए दो दिन का समय पार्टी की ओर से दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के बेटे निशांत कर रहे बड़ा काम, JDU को ऐसे बढ़ाएंगे आगे? कहा- 'मैं हर दिन...'

इन तीनों विधायकों के संबंध में कपिलदेव प्रसाद यादव ने कहा कि 16 मार्च 2026 को संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान संबंधित विधायक मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान संबंधित विधायकों से मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन न तो कॉल रिसीव किया गया और बाद में उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया. अनुशासन समिति अध्यक्ष ने तीनों विधायकों से इस संबंध में दो दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

तीनों विधायक मीडिया में दे चुके हैं अपना बयान

बता दें कि पार्टी ने भले जवाब मांगा है लेकिन ये तीनों विधायक अपनी बात मीडिया के जरिए कह चुके हैं. विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास की बातों से यह साफ हुआ था कि ये सभी आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह से खुश नहीं थे. विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कहा था कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने ऐसे वर्ग से आने वाले नेता को प्रत्याशी बनाया जिसका वोट महागठबंधन को नहीं मिलता है. अब देखना होगा कि ये तीनों पार्टी को अपने जवाब में क्या कहते हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार: राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान, BJP पर बरसीं, 'कहीं न कहीं…'