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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देने वाले कांग्रेस के विधायकों की टेंशन बढ़ी! पार्टी ने मांगा जवाब

बिहार: राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देने वाले कांग्रेस के विधायकों की टेंशन बढ़ी! पार्टी ने मांगा जवाब

Bihar Congress News: राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तीन विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद एवं मनोज विश्वास वोटिंग से गायब रहे थे. अब इसे प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति गंभीरता से लिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Mar 2026 07:12 PM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं दिया था. अब पार्टी ने ऐक्शन लिया है. इन तीनों विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने इसे गंभीरता से लिया है. 

राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के तीन विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद एवं मनोज विश्वास वोटिंग से गायब रहे थे. अब इन्हें जवाब देने के लिए दो दिन का समय पार्टी की ओर से दिया गया है.

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इन तीनों विधायकों के संबंध में कपिलदेव प्रसाद यादव ने कहा कि 16 मार्च 2026 को संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान संबंधित विधायक मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान संबंधित विधायकों से मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन न तो कॉल रिसीव किया गया और बाद में उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया. अनुशासन समिति अध्यक्ष ने तीनों विधायकों से इस संबंध में दो दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

तीनों विधायक मीडिया में दे चुके हैं अपना बयान

बता दें कि पार्टी ने भले जवाब मांगा है लेकिन ये तीनों विधायक अपनी बात मीडिया के जरिए कह चुके हैं. विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास की बातों से यह साफ हुआ था कि ये सभी आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह से खुश नहीं थे. विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कहा था कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने ऐसे वर्ग से आने वाले नेता को प्रत्याशी बनाया जिसका वोट महागठबंधन को नहीं मिलता है. अब देखना होगा कि ये तीनों पार्टी को अपने जवाब में क्या कहते हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Mar 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Congress Rajya Sabha Elections BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections Results
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