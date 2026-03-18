नीतीश कुमार के बेटे निशांत कर रहे बड़ा काम, JDU को ऐसे बढ़ाएंगे आगे? कहा- 'मैं हर दिन...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं. उनके कामकाज के बेहद पसंद किया जा रहा है. वे हर दिन क्या कुछ कर रहे हैं इसकी जानकारी एक्स हैंडल से भी दे रहे हैं. निशांत को अभी पार्टी में क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी यह तय नहीं हुआ है लेकिन इससे दूर होकर वे शांत मन से पार्टी को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं.

बुधवार (18 मार्च, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इसमें दिख रहा है कि वे पार्टी से जुड़े नेताओं से मिल रहे हैं. बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं. निशांत ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मैं हर दिन जन प्रतिनिधियों से मिलता हूं. उनके क्षेत्र की विकास की बातें करता हूं."

मैं हर दिन जन प्रतिनिधियों से मिलता हूं। उनके क्षेत्र की विकास की बातें करता हूं।



हम मिलकर कैसे पिताजी के सपनों को और मजबूत कर सकते हैं,इसपर हर दिन चर्चा होती है। हम सबका साझा मकसद एक है, बिहार की समृद्धि। बिहारी भाई - बहनों की तरक्की।



इसी सिलसिले में मंगलवार को मैंने पटना… pic.twitter.com/94MRZgDVFC — Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) March 18, 2026

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज

पिता के सपनों को और मजबूत करने की बात की

एक्स पोस्ट में आगे लिखते हैं, "हम मिलकर कैसे पिताजी के सपनों को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हर दिन चर्चा होती है. हम सबका साझा मकसद एक है, बिहार की समृद्धि. बिहारी भाई - बहनों की तरक्की. इसी सिलसिले में मंगलवार को मैंने पटना में कई माननीय विधायकों एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की. जय बिहार… जय नीतीश कुमार."

पिता नीतीश कुमार की निशांत ने की तारीफ

बुधवार को ही किए गए एक दूसरे एक्स पोस्ट में निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार की तारीफ की है. उन्होंने लिखा, "पिछले दो दशकों से अधिक समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की विकास यात्रा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया. उन्होंने निस्वार्थ जनसेवा की है और अभी भी समृद्ध बिहार बनाने के अपने मिशन पर जुटे हैं. हम सबको मिलकर इस यात्रा को और सशक्त बनाना है. हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान लाना है."

यह भी पढ़ें- बिहार: JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 को नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, निर्विरोध जीत तय