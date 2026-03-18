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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे निशांत कर रहे बड़ा काम, JDU को ऐसे बढ़ाएंगे आगे? कहा- 'मैं हर दिन...'

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कर रहे बड़ा काम, JDU को ऐसे बढ़ाएंगे आगे? कहा- 'मैं हर दिन...'

Nishant Kumar News: निशांत कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है. कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उनका कहना है कि कैसे पिता के सपनों को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हर दिन चर्चा होती है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Mar 2026 06:35 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं. उनके कामकाज के बेहद पसंद किया जा रहा है. वे हर दिन क्या कुछ कर रहे हैं इसकी जानकारी एक्स हैंडल से भी दे रहे हैं. निशांत को अभी पार्टी में क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी यह तय नहीं हुआ है लेकिन इससे दूर होकर वे शांत मन से पार्टी को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं.

बुधवार (18 मार्च, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इसमें दिख रहा है कि वे पार्टी से जुड़े नेताओं से मिल रहे हैं. बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं. निशांत ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मैं हर दिन जन प्रतिनिधियों से मिलता हूं. उनके क्षेत्र की विकास की बातें करता हूं."

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज

पिता के सपनों को और मजबूत करने की बात की

एक्स पोस्ट में आगे लिखते हैं, "हम मिलकर कैसे पिताजी के सपनों को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हर दिन चर्चा होती है. हम सबका साझा मकसद एक है, बिहार की समृद्धि. बिहारी भाई - बहनों की तरक्की. इसी सिलसिले में मंगलवार को मैंने पटना में कई माननीय विधायकों एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की. जय बिहार… जय नीतीश कुमार."

पिता नीतीश कुमार की निशांत ने की तारीफ

बुधवार को ही किए गए एक दूसरे एक्स पोस्ट में निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार की तारीफ की है. उन्होंने लिखा, "पिछले दो दशकों से अधिक समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की विकास यात्रा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया. उन्होंने निस्वार्थ जनसेवा की है और अभी भी समृद्ध बिहार बनाने के अपने मिशन पर जुटे हैं. हम सबको मिलकर इस यात्रा को और सशक्त बनाना है. हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान लाना है."

यह भी पढ़ें- बिहार: JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 को नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, निर्विरोध जीत तय

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Mar 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
JDU Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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