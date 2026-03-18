बिहार में LPG की कालाबाजारी पर सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई, 419 सिलेंडर जब्त, 21 लोग गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारLPG Crisis: बिहार में गैस की कालाबाजारी पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 419 सिलेंडर जब्त, 21 लोग गिरफ्तार

LPG Crisis: बिहार में गैस की कालाबाजारी पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 419 सिलेंडर जब्त, 21 लोग गिरफ्तार

Bihar LPG Crisis: पिछले कुछ दिनों से अब तक हुई कार्रवाई के तहत दर्जनभर जिलों में 14 एफआईआर दर्ज की गई है. गैस की जमाखोरी को लेकर लगातार बिहार में छापेमारी जारी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Mar 2026 09:13 PM (IST)
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बिहार में एलपीजी की कमी नहीं है लेकिन धंधेबाज और जमाखोर कमाने में लगे हैं. ऐसे में सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस महकमा के स्तर से सभी जिलों में लगातार व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. हाल में डीजीपी विनय कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को जांच का आदेश दिया था. पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी मॉनीटरिंग की जा रही है. 

ऐसे में पिछले कुछ दिनों से अब तक हुई कार्रवाई के तहत दर्जनभर जिलों में 14 एफआईआर दर्ज की गई है. 419 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. कालाबाजारी में शामिल करीब 21 व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 

सबसे अधिक अररिया में 261 सिलेंडर जब्त

बुधवार (18 मार्च, 2026) को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न जिलों के अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं. अररिया के फारबिसगंज में सबसे ज्यादा 261 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. यहां दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद सहरसा के नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 112 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और एक व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है.

सारण के हरिहरनाथ में दो एफआईआर दर्ज

अन्य जिलों की बात की जाए तो शिवहर के शिवहर थाना क्षेत्र में 6 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 2 की गिरफ्तारी हुई है. मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान थाना में एक एलपीजी के साथ एक आरोपी, बेगूसराय के लाखो थाना में 11 एलपीजी के साथ एक आरोपी, सारण के हरिहरनाथ में दो एफआईआर दर्ज की गई (एक में 3 सिलेंडर के साथ एक आरोपी एवं दूसरे में एक सिलेंडर के साथ एक आरोपी) है. 

सारण के ही नगर थाना में तीन सिलेंडर के साथ 2 आरोपी, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में सात एलपीजी सिलेंडर के साथ एक आरोपी और मोतिहारी के छतौनी थाना में 4 गैस सिलेंडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. सीवान के मुफस्सिल और कटिहार जिले के सहायक थाना में गैस सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है. इसी तरह और भी गिरफ्तारी हुई है. अन्य जिलों में भी गैस की जमाखोरी को लेकर छापेमारी जारी है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Mar 2026 09:10 PM (IST)
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