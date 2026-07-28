बांकीपुर उपचुनाव: प्रचार का आज अंतिम दिन, वोटिंग और रिजल्ट कब?

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur Bypoll 2026: बांकीपुर में प्रचार का आज अंतिम दिन, वोटिंग और रिजल्ट कब?

Bankipur Bypoll 2026: बांकीपुर में प्रचार का आज अंतिम दिन, वोटिंग और रिजल्ट कब?

Bankipur Bypoll Election 2026: बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में 25 प्रत्याशी मैदान में हैं. मुख्य लड़ाई बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 28 Jul 2026 01:10 PM (IST)
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बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज (मंगलवार) प्रचार का अंतिम दिन है. शाम 5:00 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा. छह जुलाई से 13 जुलाई के बीच नामांकन हुआ था. तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी और अन्य कई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया था. एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया. अब मैदान में कुल 25 प्रत्याशी हैं.

बांकीपुर में वोटिंग कब?

बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा. सुबह 7:00 से शाम के 5:00 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे. इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है. बांकीपुर विधानसभा में कुल 3,79,616 मतदाता हैं. वोटिंग के लिए कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. एक ईवीएम में 16 प्रत्याशियों का ही सीमा है, लेकिन प्रत्याशियों की संख्या 25 है इसलिए इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर दो ईवीएम रहेगी. 

बांकीपुर में रिजल्ट कब?

मतदान के बाद रिजल्ट की बात करें तो 3 अगस्त (सोमवार) को नतीजे आ जाएंगे. पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8:00 बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा. भले एक सीट पर ये चुनाव हो रहा है लेकिन एनडीए के सारे दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. बीजेपी ने अपनी सीट को बचाने के लिए जान लगा दी है.

मुख्य लड़ाई बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रत्याशी और पार्टी का संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच है. तीनों प्रत्याशी जोर-शोर से चुनाव-प्रचार अभियान में जुटे हैं. 

नितिन नवीन से लेकर तेजस्वी तक कर रहे प्रचार

आज (मंगलवार) प्रचार का अंतिम दिन है. बीते सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा तो वहीं आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव भी अपील करते नजर आए. प्रशांत किशोर तो कई दिनों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं. माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. 

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उधर चुनाव आयोग की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारी एक दिन पूर्व यानी बुधवार को ही अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं. रात्रि में अपने-अपने बूथों पर ही रहें जिससे कि सुबह में मतदान का कार्य समय पर बिना किसी बाधा के शुरू हो सके. मतदान के बाद ईवीएम सुरक्षित जमा हो इस पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

डीएम ने क्या निर्देश दिया?

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पटना के डीए कुंदन कुमार ने मतदान से जुड़े सभी पदाधिकारियों से कहा है कि चुनाव कार्य के दौरान निष्पक्ष रहें. आचरण-व्यवहार से निष्पक्ष दिखें. सेक्टर ऑफिसरों को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि मतदान कर्मियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक की सुविधा बूथों पर ही उपलब्ध रहे. मतदान के लिए सामग्री प्राप्त करने से वोटिंग के बाद जमा करने तक की अवधि में कहीं भी न रूकें. 

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Published at : 28 Jul 2026 01:09 PM (IST)
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