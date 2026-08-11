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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना, 'मुझसे जुड़े लोगों को...'

तेज प्रताप यादव ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना, 'मुझसे जुड़े लोगों को...'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व निजि सहायक मोतीलाल राय को लेकर सावधान किया है. उन्होंने कहा है कि मोतीलाल से किसी प्रकार का लेनदेन न करें.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 11 Aug 2026 12:26 AM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. तेज प्रताप यादव के आधिकारिक एक्स हैंडल से सोमवार (10 अगस्त) की रात एक पोस्ट किया गया जिसके जरिए पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है.

तेज प्रताप के एक्स हैंडल से लिखा गया, "महत्वपूर्ण सूचना, जनशक्ति जनता दल से निष्कासित महासचिव एवं पूर्व निजी सहायक रहे मोतीलाल राय के संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि मुझसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है."

कहा गया कि मोतीलाल राय लगभग 20 लाख की राशि, कई महत्वपूर्व कागजात एवं कई मोबाइल फोन लेकर फरार है. उसके एवं उसके परिवार के खर्च का प्रबंध इसी राशि से किया जा रहा है. सचिवालय थाने में मोतीलाल राय के खिलाफ चोरी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है. इसके बावजूद उसके द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों एवं मुझसे जुड़े लोगों को अलग-अलग नए मोबाइल नंबरों से फोन कर पैसे एवं सामान की मांग की जा रही है.

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अलग-अलग नंबर से फोन करने का दावा

एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि अलग-अलग नंबर से मोतीलाल राय फोन कर रहा है. वर्तमान में वह (मोतीलाल) मोबाइल नंबर 9682359815 से लोगों को फोन कर रहा है. उसने पार्टी के सदस्य फराज अहमद (जो एक स्कूटी कंपनी के मालिक हैं) से भी स्कूटी मांगी है जिसकी जानकारी फराज से मिली है.

सावधान करते हुए पोस्ट के अंत में लिखा गया है, "अतः सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं पार्टी से जुड़े लोगों से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के फोन पर विश्वास न करें, कोई पैसा या सामान न दें और किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें. संदिग्ध कॉल या मांग प्राप्त होने पर संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी को तत्काल सूचित करें. सावधान रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Aug 2026 12:26 AM (IST)
Tags :
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