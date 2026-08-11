तेज प्रताप यादव ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना, 'मुझसे जुड़े लोगों को...'

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. तेज प्रताप यादव के आधिकारिक एक्स हैंडल से सोमवार (10 अगस्त) की रात एक पोस्ट किया गया जिसके जरिए पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है.

तेज प्रताप के एक्स हैंडल से लिखा गया, "महत्वपूर्ण सूचना, जनशक्ति जनता दल से निष्कासित महासचिव एवं पूर्व निजी सहायक रहे मोतीलाल राय के संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि मुझसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है."

कहा गया कि मोतीलाल राय लगभग 20 लाख की राशि, कई महत्वपूर्व कागजात एवं कई मोबाइल फोन लेकर फरार है. उसके एवं उसके परिवार के खर्च का प्रबंध इसी राशि से किया जा रहा है. सचिवालय थाने में मोतीलाल राय के खिलाफ चोरी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है. इसके बावजूद उसके द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों एवं मुझसे जुड़े लोगों को अलग-अलग नए मोबाइल नंबरों से फोन कर पैसे एवं सामान की मांग की जा रही है.

महत्वपूर्ण सूचना



जनशक्ति जनता दल से निष्कासित महासचिव एवं पूर्व निजी सहायक रहे मोतीलाल राय के संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों एवं आम जनता को सूचित किया है कि मुझसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।



पार्टी से प्राप्त जानकारी एवं पूर्व शिकायतों के अनुसार, मोतीलाल राय… pic.twitter.com/ib3IDbO68S — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 10, 2026

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अलग-अलग नंबर से फोन करने का दावा

एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि अलग-अलग नंबर से मोतीलाल राय फोन कर रहा है. वर्तमान में वह (मोतीलाल) मोबाइल नंबर 9682359815 से लोगों को फोन कर रहा है. उसने पार्टी के सदस्य फराज अहमद (जो एक स्कूटी कंपनी के मालिक हैं) से भी स्कूटी मांगी है जिसकी जानकारी फराज से मिली है.

सावधान करते हुए पोस्ट के अंत में लिखा गया है, "अतः सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं पार्टी से जुड़े लोगों से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के फोन पर विश्वास न करें, कोई पैसा या सामान न दें और किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें. संदिग्ध कॉल या मांग प्राप्त होने पर संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी को तत्काल सूचित करें. सावधान रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद."

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