झारखंड छात्र आंदोलन: CM सम्राट की 'चिंता' पर कांग्रेस भड़की, 'वास्तव में…'

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कांग्रेस ने हमला किया है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा कि अगर सम्राट चौधरी छात्रों को लेकर वास्तव में चिंतित हैं तो उन्हें झारखंड के साथ-साथ जब बिहार में छात्र आंदोलन हुए और सीवान में एके-47 से गोलियां चलवा दी गई उस पर भी उन्हें चिंता जाहिर करनी चाहिए.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उन्हीं की सरकार ने दिल्ली में पैलेट गन से गोली चलवा दी, उस पर भी चिंता होनी चाहिए. बिहार में जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों पर उन्होंने लाठीचार्ज कराया, उस पर भी उनको चिंता होनी चाहिए थी.

डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने आगे कहा, "उनके (मुख्यमंत्री) सचिवालय से 200 मीटर की दूरी पर बिहार के सबसे उच्च शिक्षित पीएचडी अभ्यर्थी बिहार के सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 के खिलाफ आठ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री, वहां जाकर उनकी बातों को नहीं सुनता है."

'झारखंड में कांग्रेस छात्रों के समर्थन में'

उन्होंने कहा, "अपने राज्य की जिसकी जिम्मेदारी यहां के लोगों ने दी है, वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से आए हैं… हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों के समर्थन में खड़ी है. हमारी सरकार सार्थक वार्ता कर रही है. हम गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद लगातार छात्रों के हित में खड़े हैं. आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सहानुभूति भी रखते हैं."

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बता दें कि सीएम सम्राट ने कहा है कि झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित "छात्र हितैषी" होने के दावे की भी पोल खोल दी है. सवाल उठाया कि क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा? इस पर कांग्रेस ने उक्त प्रतिक्रिया दी है.



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