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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी बोले- संजय झा ने नीतीश कुमार को फंसाया, ये लोग अमित शाह का चेला

तेजस्वी बोले- संजय झा ने नीतीश कुमार को फंसाया, ये लोग अमित शाह का चेला

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है. सम्राट चौधरी बिहार को पुलिसिया स्टेट बनाना चाहते हैं. हम लोग कभी भी होने नहीं देंगे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 01:50 PM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा (Sanjay Jha) पर बड़ा हमला किया है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि संजय झा ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को फंसा दिया है. ये लोग अमित शाह (Amit Shah) के चेले हैं. तेजस्वी यादव ने यह बयान गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को पटना में दिया जब वे मधुबनी के लिए रवाना हो रहे थे.

तेजस्वी यादव ने कहा, "मधुबनी जा रहे हैं… जेल में ही निर्दोष की हत्या कर दी गई. प्रशासन से कई सवाल पूछे जा रहे हैं.  19 साल का लड़का था रोशन यादव… जेल में उसकी मृत्यु हो गई है… जबरन उठाकर पुलिस ले गई थी."

तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है. परिवार से हम लोग मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं. परिवार को न्याय मिले. जो भी अधिकारी होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे. 

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है. सम्राट चौधरी बिहार को पुलिसिया स्टेट बनाना चाहते हैं. हम लोग कभी भी होने नहीं देंगे.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के 'दुलरुआ' JDU से दूर, आज कांग्रेस में शामिल होंगे गोपाल मंडल

…और संजय झा पर किया पलटवार

बातचीत के क्रम में तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि अपने कल (बुधवार) लोकभवन मार्च किया. जेडीयू नेता संजय झा कह रहे हैं कि पार्टी बचाने के लिए आपने किया है. इस पर तेजस्वी ने कहा, "पहले वह अपना पद तो बचा लें. उनकी पार्टी में उनके खिलाफ कितना विरोध है… संजय झा नीतीश जी को फंसा दिए. यही लोग न अमित का चेला सब है, टीटीएम करता है…"

बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा था. चुनाव के कुछ ही महीने बात नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और वे राज्यसभा चले गए. इसी पर विपक्ष शुरू से आरोप लगा रहा है कि यह सब बीजेपी ने किया है. दबाव की राजनीति की गई है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह ने की नीतीश कुमार से मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई बात?

Published at : 20 Aug 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Sanjay Jha Tejashwi Yadav Madhubani BIHAR NEWS
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