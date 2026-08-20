अनंत सिंह ने की नीतीश कुमार से मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई बात?

मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को नीतीश कुमार से मुलाकात की. यह मुलाकात पटना में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के आवास (सात सर्कुलर रोड) पर हुई है. मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है. कहा जा रहा है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. अनंत सिंह ने क्षेत्र के विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली.

मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है उसमें दोनों नेता (अनंत सिंह और नीतीश कुमार) मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. एक-दूसरे को हाथ जोड़कर सम्मान कर रहे हैं.

मीडिया को नहीं दिया कोई बयान

इस मुलाकात के बाद अनंत सिंह की ओर से मीडिया से बातचीत नहीं की गई या आज बयान नहीं आया है. अभी हाल में ही जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी तो बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी की हार क्यों हुई इस पर बड़ी बात कह दी थी. उनका कहना था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री न रहने के कारण उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी.

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अनंत सिंह ने दावा किया था कि नीतीश कुमार को अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा देना ही भारी पड़ा है. अनंत सिंह के अनुसार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो एनडीए को महिलाओं का समर्थन मिलता था. नीतीश कुमार को जनता ने सीएम चुना था लेकिन उन्हें सीएम के पद से हटा दिया गया और किसी और को बैठा दिया गया. हालांकि इस बयान को जेडीयू के नेताओं ने अनंत सिंह का निजी विचार करार दिया था.

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