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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के 'दुलरुआ' JDU से दूर, आज कांग्रेस में शामिल होंगे गोपाल मंडल

नीतीश कुमार के 'दुलरुआ' JDU से दूर, आज कांग्रेस में शामिल होंगे गोपाल मंडल

Gopal Mandal News: नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से नवंबर 2005 में पहली बार विधायक बने थे. जेडीयू के टिकट से वो चुनाव लड़े थे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू (JDU) से विधायक रहे गोपाल मंडल (Gopal Mandal) कांग्रेस (Congress) में शामिल होने जा रहे हैं. कई बार ये उट-पटांग बयान देते रहे हैं लेकिन कभी नीतीश कुमार या पार्टी की ओर से कार्रवाई नहीं हुई. 2025 के चुनाव में सीधे पार्टी ने टिकट ही काट दिया.

अब उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया है. आज (गुरुवार) दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे. हाल में मीडिया से बातचीत में गोपाल मंडल ने सीएम सम्राट चौधरी से डर होने की बात कही थी. मीडिया के सवाल पर कहा था, "मत बुलवाइए... मत बुलवाइए... सम्राट चौधरी मरवा देंगे हमको."

पटना की सड़कों पर लगा पोस्टर

कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पटना की सड़कों पर गोपाल मंडल का पोस्टर लग गया है. इस पर लिखा गया है- "बिहार के अतिपिछड़ों की आवाज, चार बार के विधायक रहे लोकप्रिय नेता गोपाल मंडल जी का कांग्रेस में मिलन समारोह. स्थान- सदाकत आश्रम, पटना"

यह भी पढ़ें- गिरिराज सिंह की दो टूक, 'कांग्रेस अब गांधी वाली नहीं, वोट के लिए मुस्लिम...'

गोपालपुर सीट से विधायक थे गोपाल मंडल

बता दें कि नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से नवंबर 2005 में पहली बार विधायक बने थे. जेडीयू के टिकट से वो चुनाव लड़े थे. विधायक बनने के बाद लगातार वह चुनाव जीतते रहे. 2005, 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की. 2025 में उन्हें जेडीयू से टिकट नहीं मिला.

सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं गोपाल मंडल

उनकी जगह पर पार्टी ने बुलो मंडल को टिकट दिया. बुलो मंडल चुनाव जीत गए. अब 62 वर्षीय गोपाल मंडल कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं. वह गंगोटा जाति से आते हैं. हालांकि हाल-फिलहाल में बिहार में चुनाव नहीं है. अब देखना होगा कि गोपाल मंडल को कांग्रेस क्या कुछ जिम्मेदारी देती है. गोपाल मंडल अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं. 

यह भी पढ़ें- 'चंदा चोर और पेपर लीक वाले BJP दफ्तर में रहते हैं', तेजस्वी के वीडियो से बवाल!

Published at : 20 Aug 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Gopal Mandal BIHAR NEWS
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