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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगिरिराज सिंह की दो टूक, 'कांग्रेस अब गांधी वाली नहीं, वोट के लिए मुस्लिम...'

गिरिराज सिंह की दो टूक, 'कांग्रेस अब गांधी वाली नहीं, वोट के लिए मुस्लिम...'

Giriraj Singh Attack On Congress: गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर हमला बोला है. गिरिराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Aug 2026 11:40 AM (IST)
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बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर तीखा हमला बोला है. गिरिराज सिंह ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है.

गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि "खरगे जी आपका कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है. आपका कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गया है वोट के लिए." उन्होंने कांग्रेस पर देशहित के बजाय राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन करने का आरोप लगाया.

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'केरल में किसके साथ सरकार है, देश देख रहा है'

बीजेपी सांसद ने अपने वीडियो में केरल की राजनीति का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के लोगों को देखना चाहिए कि केरल में कांग्रेस सरकार किसके साथ है. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट के लिए ऐसे दलों के साथ खड़ी है, जो उसके मूल विचारों से अलग हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान राजनीति गांधी और पुराने कांग्रेस नेताओं के विचारों से अलग हो चुकी है. केरल में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के बीच राजनीतिक गठबंधन को लेकर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है.

खरगे और कांग्रेस पर लगातार हमलावर बीजेपी

गिरिराज सिंह इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयानों पर पलटवार करते रहे हैं. बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलता रहा है. बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करती रही है.

देश को तबाह करने का लगाया आरोप

गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी राजनीति देश के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन और वोट बैंक की राजनीति कर रही है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि देश को ऐसी राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है. 

बयान के बाद सियासत तेज

गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से ऐसे आरोपों पर जवाब दिए जाने की संभावना है. मल्लिकार्जुन खरगे हाल के दिनों में कई राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 20 Aug 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Bihar Pilitics
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