मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कुछ लोग बंदूक-गोली लेकर…'

मोकामा हत्याकांड पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है. पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) की शाम पत्रकारों से उन्होंने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है. हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं. अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक-गोली लेकर घूम रहे हैं. प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बाते करते हैं. 30 मिनट पहले क्या हुआ?

तेजस्वी यादव ने कहा, "आज एक एएसआई को सीवान में गला रेतकर मार दिया गया. दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई… तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग बिहार को कब्जा किए हुए हैं... अब लोगों को समझ में आ रहा है. प्रधानमंत्री को आंख खोलकर ये चीजें देखनी चाहिए. इन लोगों की जो हार की बौखलाहट है वो सबके सामने आ रही है."

बिहार की जनता जवाब देगी: तेजस्वी

आरजेडी नेता ने कहा कि कौन लोग हैं जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है? चुनाव में बंदूक लेकर आचार संहिता में घूम रहे हैं तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार की बौखलाहट से डरे हुए हैं. बिहार की जनता जवाब देगी. अनंत सिंह का नाम लिए बिना कहा कि कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं कुछ नहीं होता है. कभी चुनाव के दौरान हत्या होती है कुछ नहीं होता है. शासन-प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं. केवल कुर्सी बचाने के लिए संरक्षण दिए हैं.

एक सवाल पर कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं. वादों का आपने पिटारा खोल दिया है. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वादा नहीं प्रण है. प्रधानमंत्री को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए. प्रण को प्राण न्योछावर करके भी पूरा करेंगे. चुनाव में तेजस्वी यादव जुमलेबाजी नहीं करता है. तेजस्वी यादव की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है.

