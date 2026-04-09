अररिया की घटना पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज'

अररिया के फारबिसगंज में गुरुवार (09 अप्रैल, 2026) को एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सिर काट दिया. इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है.

इस घटना की एक तस्वीर को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने कहा, "ये है बिहार के भयावह हालात, अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा. बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढकर उसकी भी हत्या कर दी. पुलिस भी कानून-व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी."

'बीजेपी-जेडीयू के नेता 'सीएम चेयर' के खेल में लगे हैं'

तेजस्वी यादव ने कहा कि महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून-व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है. सत्ताधारी बीजेपी-जेडीयू के नेता 'सीएम चेयर' के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.

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उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिनदहाड़े सरेआम हत्याएं हो रही हैं और कानून का जरा भी डर नहीं है. बालू-दारू में मस्त-व्यस्त और पस्त एनडीए शासन के कारण बिहार की आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है. नरेंद्र मोदी पांच साल बाद चुनावों में आकर फिर भी जंगलराज का बेसुरा राग गाएंगे.

अंत में कहा, "और एक बात सिर काट कर घूमने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपगंडा फिल्म का दृश्य था, बीजेपी सरकार अपने प्रोपेगेंडे के लिए जो जहर समाज में भर रही है ये भी दिल दहलाने वाला है. जहर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है."

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