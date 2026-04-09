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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअररिया की घटना पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज'

अररिया की घटना पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज'

Araria News: तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी-जेडीयू के नेता 'सीएम चेयर' के खेल में लगे हैं. बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 09 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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अररिया के फारबिसगंज में गुरुवार (09 अप्रैल, 2026) को एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सिर काट दिया. इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है.

इस घटना की एक तस्वीर को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने कहा, "ये है बिहार के भयावह हालात, अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा. बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढकर उसकी भी हत्या कर दी. पुलिस भी कानून-व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी."

'बीजेपी-जेडीयू के नेता 'सीएम चेयर' के खेल में लगे हैं'

तेजस्वी यादव ने कहा कि महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून-व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है. सत्ताधारी बीजेपी-जेडीयू के नेता 'सीएम चेयर' के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.

यह भी पढ़ें- अररिया में डबल मर्डर: ठेले वाले ने पिकअप चालक को चाकू से मारा, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीटकर मार डाला

उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिनदहाड़े सरेआम हत्याएं हो रही हैं और कानून का जरा भी डर नहीं है. बालू-दारू में मस्त-व्यस्त और पस्त एनडीए शासन के कारण बिहार की आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है. नरेंद्र मोदी पांच साल बाद चुनावों में आकर फिर भी जंगलराज का बेसुरा राग गाएंगे.

अंत में कहा, "और एक बात सिर काट कर घूमने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपगंडा फिल्म का दृश्य था, बीजेपी सरकार अपने प्रोपेगेंडे के लिए जो जहर समाज में भर रही है ये भी दिल दहलाने वाला है. जहर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Apr 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Araria BIHAR NEWS
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