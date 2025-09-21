हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचुनावी बौखलाहट या रणनीति? तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी, विपक्ष ने घेरा

चुनावी बौखलाहट या रणनीति? तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी, विपक्ष ने घेरा

Tejashwi Yadav Rally: राजद के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पीएम मोदी की मां के खिलाफ गलत शब्द कहे. इस पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति नहीं जताई. घटना सोशल मीडिया पर वायरल है और राजनीतिक बहस का विषय बन गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Sep 2025 12:00 PM (IST)

पातेपुर में शनिवार (20 सितंबर) को हुई राजद नेता तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' विवादों में घिर गई. यात्रा के दौरान उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ फिर से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया. यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव अपने भाषण में व्यस्त रहे और उन्होंने किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई. साथ ही अन्य नेताओं ने भी मोदी की मां को गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को रोका तक नहीं.

यही घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रही है. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी इस मामले पर नाराजगी व्यक्त की.

दिलीप जायसवाल ने रैली की घटना को बताया अस्वीकार्य

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कल तेजस्वी यादव की रैली में जो घटना हुई, उसे बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. भीड़ में कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. यह तेजस्वी यादव की अपनी हार से बौखलाहट का संकेत है. एफआईआर अपनी जगह दर्ज है और पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी. जनता के न्याय की उम्मीद जरूर पूरी होगी.

राजीव रंजन ने कार्यकर्ताओं को भड़काने का लगाया आरोप 

वहीं, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अब जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खुद अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, तो उनसे अनुशासन की उम्मीद करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि बातचीत का स्तर लगातार गिर रहा है. तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों में हताशा और घबराहट स्पष्ट रूप से नजर आ रही है. यही कारण है कि रैली में इस तरह की निंदनीय हरकतें हो रही हैं. तेजस्वी को अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

राजद के लिए नकारात्मक संदेश है ये घटना 

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद के लिए नकारात्मक संदेश के रूप में काम कर सकती है. तेजस्वी यादव की इस सभा में हुई हरकत ने विपक्षी दलों को अवसर दे दिया है कि वे राजद के नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर सवाल उठा सकें. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों की नाराजगी भी बढ़ा दी है और यह मुद्दा चुनावी राजनीति में गरमागरम बहस का विषय बन गया है.

इस पूरे विवाद के बीच राज्य की जनता और चुनाव आयोग दोनों की नजर इस मामले पर टिकी हुई है. राजनीतिक दलों ने भी जनता से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक रंग न देखें और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को बनाए रखें.

Published at : 21 Sep 2025 11:59 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Patepur News Dilip Jaiswal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
हेल्थ
Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget